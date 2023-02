I veri colpi del Modena: le cessioni evitate

di Alessandro Troncone

Un’impresa, lo si metta bene in evidenza, ha sempre il suo fascino. Ed è una sensazione che il Modena può vantarsi di aver già vissuto, esattamente dall’8 agosto scorso quando fu il Sassuolo una delle prime super rivali a cadere al Braglia, in quel caso in Coppa. Poi la Reggina, il Parma al Tardini, a suo modo il successo di Bolzano ed infine il Cagliari di Ranieri. Tutto molto bella se si pensa, inoltre, ai risultati maturati ieri e che tengono il Modena a sei punti di distanza dai playout. Questo è un tema, ma ce ne sarebbero diversi da estrapolare dalla serata di gala di venerdì.

Carlo Rivetti è fisicamente all’estero per impegni di lavoro ma attraverso la presenza di Matteo Rivetti allo stadio Braglia ha manifestato tutta la sua soddisfazione alla squadra per il risultato ottenuto. Segnali di unione, mai mancata a dire il vero, anche quando le cose parevano più complesse del previsto.

Oltre la tattica (sicuramente importante, ma, come insegna Tesser, è l’atteggiamento a fare quasi sempre la differenza) ci permettiamo di soffermare la nostra attenzione su un altro tipo di analisi ad ormai quasi 48 ore dal 2-0 ai sardi. Si dice spesso di quanto sia per certi versi enigmatico e pericoloso il mercato di gennaio. C’è chi è mosso dalla voglia di cambiare, a prescindere. C’è chi si fa tentare dalle offerte e spesso cade nel tranello di una proposta senza riflettere sui risvolti tecnici. Ebbene, ricorderete le parole di Roberto Mancini dopo aver visionato nel corso di uno stage a Coverciano Giorgio Cittadini: ’Mi ha impressionato, ma ha bisogno di giocare in A’. Da quel preciso istante, la A, non aveva perso tempo e aveva bussato alle porte di Atalanta e Modena, la stessa Atalanta ha dovuto capire a fondo cosa fosse giusto fare. Fiorentina, Roma, Spezia, ma i canarini hanno saputo trattenere il giovane centrale (grazie alla collaborazione con la Dea) e potranno continuare a godere delle prestazioni di uno dei migliori prospetti del calcio italiano in quel ruolo.

Bravo il Modena nel riuscire ad avere ancora in squadra il difensore, brava l’Atalanta a capire che l’ambiente modenese restava il migliore per poter crescere. Un plauso, tutto suo, il club canarino se lo merita invece per aver fatto muro intorno allo squalo Bonfanti. Anche in questo caso si stava scatenando più di un’asta, tra Torino, Sassuolo, Salernitana, i 4 milioni del Pisa. Niente da fare, sui giovani, soprattutto quelli che in prospettiva rappresentno veri e propri patrimoni, il Modena ha sempre avuto un’idea chiara. Ciò non toglie che a luglio sarà tutt’altra storia, ma è il presente quel che conta perchè nella vittoria sul Cagliari ci sono pure queste due firme, Cittadini e Bonfanti. Dalle conferme, dalle resistenze di gennaio, agli innesti che oggi consegnano a Tesser una rosa con vastità di scelta (la sostituzione Poli per Ionita la dice lunga, anche in tema di personalità) può passare una seconda parte di stagione ricca di fiducia.