I veterani Berardi, Ferrari e Consigli in uscita E’ l’estate delle ‘bandiere’ ammainate

Erano solo l’inizio, i trasferimenti di Francesco Magnanelli e Simone Missiroli, che a loro modo avevano scritto un pezzo di storia neroverde, ma a luglio avevano scelto la Juventus e la Cremonese. Roba di più di mese fa, quando nessuno poteva immaginare quanto sarebbe stata difficile l’estate delle bandiere, a ridosso del Mapei Football Center dove l’undicesimo Sassuolo di serie A sta ancora prendendo forma.

Alle prese con qualche ‘problema’ anche in ordine ad altri fedelissimi, tra i quali quello che ha passato meno ‘guai’ è Gianluca Pegolo, che comincia, a 42 anni, la sua undicesima stagione a Sassuolo, sicuro di restare. Meno sicuro, anzi molto meno sicuro di restare, è Gian Marco Ferrari, che il Sassuolo acquistò nel 2016: due stagioni prestito con Crotone e Samp per il difensore, che dal 2018 ad oggi, con il Sassuolo di cui era capitano, ha giocato 162 partite. E’ finito sul mercato dopo che la società ha scelto altri profili, è stato ad un passo dalla Sampdoria ma la trattativa va molto a rilento e su Ferrari, adesso, ci sarebbe il Cagliari. A sentire le voci che arrivano da Genova avrebbe tanta voglia di andarsene che alla fine di ogni allenamento ‘si porta a casa le scarpe da gioco’. Improbabile, conoscendo lo spessore del professionista, ma che Ferrari sia, oggi, più candidato al ruolo di ex neroverde che di ‘highlander’ è più che una sensazione.

Alla stessa stregua - più ex che highlander - va considerato anche Domenico Berardi: l’attaccante sembrava pronto a cominciare la sua dodicesima stagione in neroverde poi qualcosa è andato storto… Nel senso che prima ha manifestato la volontà di andarsene ‘guastando’ la festa per la presentazione della squadra, poi è uscita allo scoperto la Juventus, poi Carnevali ha fatto sapere di averlo tolto dal mercato perché la Juve ‘non ha rispettato le scadenze richieste’. Morale? Berardi si allena a parte, in campo non è andato né in Coppa Italia e nemmeno in campionato e difficilmente, visto che il mercato è aperto, ci andrà a Napoli: la frattura c’è – il post della signora Berardi, con Mimmo in piscina mentre i suoi compagni di squadra andavano in campo non ha aiutato, immaginiamo, a comporla – e chissà che margini di mediazione ci sono per evitare di ammainare un’altra bandiera al termine di un’estate non priva di complicazioni, apparentemente superate, anche per Andrea Consigli. Decima stagione in neroverde, per il portierone, ma il Sassuolo sul mercato ha scelto un profilo dello spessore di Alessio Cragno, generando un dualismo che tra gli estremi difensori del Sassuolo non c’era mai stato. Proprio mentre da Bergamo e Roma, sponda laziale, si sono rincorsi rumors che lo volevano a fare da chioccia a Carnesecchi o da secondo a Provedel. Nerazzurri e biancocelesti, ad oggi, hanno fatto altre scelte, Consigli è partito dal 1’ sia in campionato che in Coppa Italia, ma il mercato mica è ancora finito….

Stefano Fogliani