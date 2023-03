Iattici premia il Formigine al 92’ minuto

FORMIGINE

2

ROLO

1

FORMIGINE: Cornia, Vacondio, Ricaldone, Caselli A. (75’ Iattici), Marverti, Ashong, Hoxha, Caselli M., Habib, Negri (93’ Mondini), Di Gesù (51’ Ruini). A disp.: Di Gennaro, Boschetti, Balestri, Cavani, Buffagni, Dallari, Iattici. All. Sarnelli

ROLO: Grigoli, Ranieri, Galli (72’ Binini), Tamagnini, Maletti, Budriesi, Lotti (55’ Annarumma), Buffagni (68’ Faraci), Fiocchi, Lari, Puglisi (90’ Napoli). A disp.: Tosi, Bagni, Tirelli, Pignatti, Scacchetti. All. Cristiani

Reti: 3’ Lari, 55’ Habib, 92’ Iattici

Il Formigine fa sua la sfida dei tanti ex col Rolo, piegato da un gol di Iattici al 92’ e prosegue il suo ottimo campionato alle spalle delle corazzate. Al 3’ punizione per il Rolo e Lari insacca il gol del vantaggio. Al 20’ doppia occasione da rete di casa con un tiro di Andrea Caselli psu cui è bravo Grigoli. Poco dopo cross di Negri e rovesciata di Habib che sfiora solo il super gol. Al 28’ i locali protestano per un contatto su Negri su cui però l’arbitro sorvgola. Al 40’ sono i reggiani a protestare per un rigore su Puglisi. Al 53’ contropiede Rolo e Puglisi spara su Cornia. Al 65’ cross di Hoxha e rete al volo in girata di Habib per l’1-1. Al 67’ miracolo di Grigoli su incornata da pochi passi di Marverti. All’85’ grande uscita di Grigoli ad anticipare Negri. All’88’ i locali reclamano un rigore per un mani in area. Al 92’ la risolve da due passi Iattici su assist di testa di Habib.