Il 2024 di Fabio Ponsi: "Sognare non è proibito"

"I sogni per il 2024? Continuare a giocare e, anzi, fare meglio. Cercare di raggiungere obiettivi anche migliori, ma non diciamo esplicitamente quale...". Beh, è esercizio comunque semplice comprendere quale sia, seppur Fabio Ponsi abbia voluto optare per un pizzico di scaramanzia più che giustificabile. Per il difensore canarino è stato un anno intenso e di crescita, può essere praticamente definito vero e proprio jolly arretrato. Lo era per Tesser, il quale si è sbizzarrito impiegandolo prima terzino sinistro e poi terzino destro.

Lo è ora anche per Bianco che, grazie alla sua duttilità e a quello di Riccio, plasma il Modena sia con la difesa a 3 e con quella a 4 nel corso delle gare. E, a lui, il ruolo di braccetto non dispiace nemmeno troppo: "Ovunque mi metta il mister, io gioco e ne sono felice – ha detto poco prima della trasmissione di Trc, "Gialli di sera – nasco terzino di una difesa a 4, destra o sinistra è davvero indifferente. Sono destro di piede ma mi trovo bene anche sulla fascia apposta. Che io giochi terzo in un sistema a 3 o che alzi il raggio giocando esterno nei 5 di centrocampo, provo ad adattarmi il più possibile ma sono tutti ruoli che penso di poter ricoprire senza problemi".

A proposito di numeri, le 10 presenze da titolare sulle 16 collezionate, rappresentano bottino interessante e la conferma di quanto detto fin qui. A 22 anni (e alla terza stagione a Modena) il ragazzo s’è davvero fatto uomo grazie all’esperienza accumulata: "Il 2023 è stato un anno bellissimo – ha continuato – abbiamo raggiunto degli obiettivi, è rimasto un pochino l’amaro in bocca per le ultime partite della scorsa stagione nelle quali avremmo potuto prenderci i playoff ma fa parte del percorso, era il nostro primo anno in B".

A livello personale, prosegue il difensore, "ho giocato, sono contento, in questa stagione sto trovando maggiore continuità e questo mi aiuta a crescere come giocatore e come uomo". Detto questo, l’attualità incombe tra Cittadella e le due trasferte che verranno a Cremona e La Spezia: "Sappiamo come è questo campionato, il punto di sabato con il Cittadella è guadagnato – ha concluso – muove la classifica, è importante. Ovviamente sapevamo di poterla vincere, forse abbiamo sbagliato alcune cose ma ci portiamo a casa il risultato. Le prossime saranno due trasferte difficili, dovremo essere coraggiosi e giocare con coraggio su due campi ostici. Inutile dire che Cremonese e Spezia hanno costruito rose di grande valore per obiettivi importante, servirà il miglior Modena".

