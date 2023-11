Il 25 in arrivo i grandi campioni

Mancano dieci giorni, all’attesissimo appuntamento del 25 novembre che porterà al PalaPanini di Modena il BPER Banca Grand Prix di Ginnastica, l’evento che catalizzerà nell’impianto modenese le stelle della ginnastica, per un appuntamento unico nel suo genere, che si dimostra ogni anno uno degli eventi più attesi della stagione sportiva. In pedana si potranno ammirare le atlete e gli atleti della Federazione Ginnastica d’Italia, che anche nel 2023 hanno conquistato svariati titoli, un vero orgoglio per il nostro Paese, soprattutto per aver raggiunto la qualificazione con 17 pass su 17 disponibili ai Giochi Olimpici i protagonisti della ginnastica artistica, ritmica, aerobica e acrobatica scenderanno in pedana per dare uno spettacolo preceduto da eventi "preparatori". Oggi ad esempio, a partire dalle 10.30, ci sarà il primo "Incontro con i Campioni", con studenti e atleti della Ginnastica Panaro.