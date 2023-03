Il 38esimo ’Gir d’la Partecipanza’: Nonantola tra sport e turismo

Oggi a Nonantola , con partenza alle 9 da piazza Alessandrini, la 38esima edizione de ’Al Gir d’la Partecipanza Memorial Pietro Serafini’, una corsa podistica a carattere amatoriale ludico-motoria aperta a tutti, che si snoda attraverso i terreni dell’antico lascito terriero risalente al 1058. Quattro percorsi a scelta (4,5 - 8,5 - 12,5 - 15,5 chilometri) per ogni età e grado di preparazione atletica, un mix tra ambiente, sport e cultura che annualmente attira migliaia di appassionati delle corse campestri (lo scorso anno circa 2.000 partecipanti). L’evento sportivo, patrocinato dal Comune di Nonantola e dalla locale Partecipanza Agraria, organizzato da Csi Comitato di Modena e dal Circolo Culturale F. Turati di Nonantola, è dedicato a Pietro ’Cicci’ Serafini, scomparso lo scorso anno, fautore, e per anni, anima della manifestazione resa possibile grazie al sostegno di numerosi sponsor e da una folta schiera di collaboratori. La corsa, che col passare delle edizioni si sta confermando come una delle manifestazioni podistiche non competitive più seguite delle provincie di Modena e Bologna, è ormai una realtà, che a parere degli organizzatori e dell’amministrazione Comunale, sta diventando per il paese anche un significativo momento di promozione turistica. Saranno aperti al pubblico il Museo Benedettino diocesano di arte sacra (via Marconi 3, orari 9-12.30 e 14-18) e il Museo di Nonantola (via del Macello, orari 9.30-12.30 e 15.30-18.30. Visita guidata gratuita alle ore 10.30).

Gian Luigi Casalgrandi