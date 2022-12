Il ballo delle punte e i quattro possibili addii

Tempo qualche giorno, e l’ottimo finale di girone d’andata dei canarini lascerà spazio al mercato. A dire il vero, già da tempo circolano nomi, idee, suggestioni. Fa parte del gioco, verrebbe da dire. Ma proprio a ridosso dell’avvio della finestra invernale, il Modena proverà a fare chiarezza su ciò che realmente servirà alla squadra di Tesser alla luce anche dei 25 punti conquistati fin qui, bottino decisamente consistente la cui media, se rispettata anche nel ritorno, potrà far dormire sonni più tranquilli.

Come noto, per tutto il mese di gennaio (col mercato aperto) le famose liste ’over’ e ’under’ saranno fluide e non più chiuse, quindi ogni squadra avrà la possibilità di modificarle a proprio piacimento fino al ’gong’ del mercato, dopo il quale quel che è fatto, è fatto e dovranno esserci obbligatoriamente 18 ’over’. A tal proposito, i canarini avranno bisogno di studiare la strategia più consona per consentire il rientro di Poli e ci presuppone l’addio di un calciatore. Sul piede di partenza, a dirla tutta, ce ne sono addirittura 4 e parliamo di Azzi, De Maio, Mosti e probabilmente Marsura, su quest’ultimo il Modena sta riflettendo per quanto riguarda le entrate in attacco. Proprio perchè il girone d’andata si è chiuso positivamente, non saranno effettuate manovre rivoluzionarie, ma ritocchi.

La trattativa per Erik Exposito (Slask Wroclaw) è ben avviata, entrerà nel vivo nei primi giorni di gennaio. Più fredde le piste che portano al nome di Daniel Ciofani, frenata in particolare per la richiesta dell’attaccante di un anno e mezzo di contratto, ritenuta eccessiva vista l’età anagrafica del calciatore. Forte non è mai stato un obiettivo concreto, più interessante il nome di Strizzolo, ben conosciuto da Tesser e attaccante dinamico che potrebbe fare al caso dei gialli.

Tra le cose da fare, il ds Vaira non dimenticherà di valutare la situazione di coloro i quali non sono per nulla contenti dello scarso rendimento avuto fin qui. Il Cesena ha sondato il terreno più volte con Nicola Mosti (diciamo ’con’ Mosti, perchè un tavolo col Modena ancora non è iniziato), anche da Pescara arriva qualche voce, la C ha in nota il nome del trequartista. Così come quello di Duca, seppur questo sia elemento che difficilmente il Modena lascerà andare. Di Azzi si è detto tanto, in lungo e il largo. Il brasiliano non sta trovando più spazio, prima per scelta tecnica, ora per un lieve infortunio, ma sta di fatto che il futuro sembra esser lontano da Modena. In B qualche sondaggio ma niente più per ora, l’estero potrebbe rivelarsi una possibilità. Ritocchi e non rivoluzioni. Così da dare contuinità al lavoro che Tesser ha condotto fino a qui. Sarà un gennaio tutto sommato ’sereno’.

Alessandro Troncone