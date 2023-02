Con 1.800 tifosi al seguito il Bologna alle 18 cerca a Firenze il quarto risultati utile di fila per scalare ancora la classifica e mettere il mirino sul settimo posto dell’Udinese. Un derby dell’Appennino che può davvero essere lo spartiacque per il salto di qualità dei rossoblù, ancora privi di Arnautovic che rimane ai box assieme a Medel, De Silvestri, Sansone e Bonifazi. Occhio poi alle condizioni di Soumaoro, che avrebbe avuto un problema nella rifinitura e sarà valutato solo prima della gara. Thiago Motta davanti a Skorupski ha il dubbio a sinistra, dove scalpita l’ultimo arrivato Kyriakopoulos, in una sfida tutta greca con Lykogiannis, anche se l’ex Cagliari ad oggi sembra leggermente favorito. A destra intoccabile Posch, in mezzo se Soumaoro recupera tocca a lui con Lucumì.

In mediana in rialzo le quotazioni di Dominguez, in campo nella ripresa con lo Spezia e decisivo con un assist per Orsolini, che si gioca una maglia con Moro, in attacco Orsolini, Ferguson e Soriano agiranno alle spalle di Zirkzee, confermato unica punta e a caccia di un gol che manca dal 16 ottobre col Napoli, nonostante le ultime prestazioni sempre più convincenti.