Il Bologna aspetta il Torino sognando l’Europa

Europa è una parola che a Casteldebole si pronuncia con parsimonia e circospezione. Ma se questa notte (stradio Dall’Ara, ore 20,45) il Bologna battesse il Torino, complici i ko nel weekend di Atalanta e Fiorentina, i rossoblù si ritroverebbero al quinto posto.

Anche il Toro si presenta con ambizioni: per la squadra di Juric piegare il Bologna vorrebbe dire non solo scavalcarlo in classifica, ma avvicinarsi a grandi falcate a quel limbo che sta immediatamente alle spalle della zona Europa e in cui sarebbe lecito sognare. Da che mondo è mondo nel calcio sogni e ambizioni volano sulle ali dei gol: e qui Motta e Juric sono alle prese con un’identica piccola gatta da pelare. Senza Orsolini, in infermeria fino a Natale, Thiago ha perso uno dei suoi due capocannonieri. Gli resta Zirkzee, che fa gola a tutto il calcio che conta e che bisogna sperare che goda sempre di ottima salute, perché se si fermasse anche lui sarebbero guai seri.