Il Bologna ospita la Lazio senza l’infortunato Orsolini Arnautovic dovrebbe partire dalla panchina

Nemmeno l’assenza del trascinatore Orsolini dovrebbe riportare Marko Arnautovic fra i titolari stasera nel Bologna, che alle 20,45 riceve la Lazio per rimettersi a correre dopo il ko di Torino. L’esterno marchigiano, autore di 4 reti e 2 assist nelle ultime 6 gare, si è arreso a un’infiammazione addominale e dopo una settimana di allenamenti a mezzo servizio ha alzato bandiera bianca, fuori anche dai convocati. Sarà la terza assenza stagionale per Orsolini, in panchina per tutta la gara all’andata con Lazio e Napoli e out col Milan perché squalificato. Nel tridente che stasera sfiderà i biancazzurri però Arnautovic (ultima da titolare il 4 gennaio con la Roma) dovrebbe partire ancora dalla panchina. Nelle gerarchie che ha in testa l’allenatore rossoblù oggi nel ruolo di centravanti le prime opzioni sembrano essere rappresentate da un centravanti posticcio, Barrow, e da uno vero, Zirkzee, con la probabilità che sia quest’ultimo stasera a spuntarla nel ballottaggio. La Lazio di Sarri, ancorché appena sconfitta in casa dall’Az Alkmaar nell’andata degli ottavi di Conference League, resta un osso durissimo, se si soppesano la forza dei rispettivi organici e i 3 precedenti in stagione. Il 14 agosto in campionato all’Olimpico sulla panchina rossoblù sedeva Mihajlovic e la Lazio vinse 2-1 in rimonta nonostante quasi tutto il primo tempo giocato in inferiorità numerica. Successo bissato il 19 gennaio negli ottavi di Coppa Italia, quando il Bologna fu eliminato (0-1) quasi senza colpo ferire.

(4-3-3): Skorupski; Posch, Lucumì, Sosa, Cambiaso; Schouten, Medel, Ferguson; Aebischer, Zirkzee, Barrow. All. Thiago Motta.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri.

Arbitro: Maresca di Napoli