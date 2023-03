"Il Braglia ha bisogno di manutenzione"

"Questo gruppo ha sempre dimostrato che nei momenti di difficoltà sapeva come rialzarsi. Partita di cuore, sacrificio e con il Pisa sono stati tre punti importanti". Sorride, e ne ha tutti i motivi, l’amministratore delegato del Modena Matteo Rivetti, ospite a "Gialli di Sera" su Trc. Per la vittoria di sabato e per l’avvicinamento dell’obiettivo salvezza. Dopo la crisi, anche la dirigenza ha avuto le risposte che aspettava: "Sì, ma la situazione non è cambiata – ha continuato Rivetti – basta vincere o perdere due partite per trovarsi a lottare nei playoff oppure per essere risucchiati nei playout. Una volta raggiunto l’obiettivo avremo tempo di pensare a qualcosa in più, ma il nostro focus resta sempre sulla salvezza. Chi mi ha sorpreso di più? Tutti i ragazzi più giovani, da Ponsi a Giovannini fino a Bonfanti hanno dimostrato di essere cresciuti molto e sempre di più, grazie al mister e alla sua gestione del minutaggio in campo".

E per alcuni pilastri c’è aria di rinnovo, dopo quello di Pergreffi: "Nei prossimi giorni verrà annunciato qualche rinnovo – ha detto Matteo Rivetti – Cittadini rientrerà sicuramente all’Atalanta, idem Diaw al Monza e poi vedremo cosa fare, sta facendo molto bene con noi. Strizzolo è un prestito con diritto, decideremo se esercitarlo con la Cremonese". Tra i due obiettivi principali del 2023, poco tempo fa il presidente Carlo Rivetti avevano indicato la salvezza e il centro sportivo. Matteo fa il punto della situazione: "Stiamo andando avanti, è stato firmato un preliminare per l’acquisizione del terreno a Nonantola soggetto ai vari permessi – ha sottolineato - stiamo aspettando un parere formale della Provincia, poi ci sarà la presentazione del progetto che noi stiamo preparando nei minimi dettagli. Abbiamo cercato di snellire il più possibile la burocrazia, trovando un terreno che avesse una destinazione d’uso a centro sportivo. Al momento c’è stata grande disponibilità, una volta che avremo tutti gli ok dei vari enti, noi inizieremo a costruire e mi auguro entro il 2023".

L’idea è quella di demolire la parte degli edifici e ricostruirli, "sulla foresteria ci stiamo confrontando anche con altre società che hanno avuto esperienza in tal senso. Sicuramente la volontà è di portare la sede della prima squadra, almeno 4 o 5 campi e le strutture per il settore giovanile. Stadio? Gli investimenti li abbiamo già fatti, in 18 mesi abbiamo fatto diversi interventi. Credo che, come avviene in tante parti d’Italia, sia giusto che il Comune faccia la sua parte allungando la convenzione e occupandosi della gestione straordinaria. In 20 anni non sono state fatte grandi manutenzioni e il Braglia ne avrebbe bisogno".

Alessandro Troncone