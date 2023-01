"Il Braglia ha la mia voce, vent’anni di gol"

di Francesco Vecchi Quando anche a Modena la giostra del pallone si accende per il giro settimanale, ci sono rituali sonori che si ripetono ogni volta: il brusio in dialetto al bar Stadio, l’inizio dei cori della Montagnani, i tacchetti prima e i rimbalzi del pallone poi, ma anche una porta che si chiude nella zona della tribuna centrale coperta e l’accensione di un microfono per dare il benvenuto a tutti "nella casa del canarino". Gli ultimi due da più di vent’anni a questa parte ("era l’agosto del 2000 e si giocava in Coppa Italia contro l’Imolese") sono appannaggio di Stefano Casolari, classe ’60 e dal 1986 di casa in viale Monte Kosica. Qualcuno, anzi in molti avranno ben presente quel "Non è il leone di Damasco, ma è il leone bergamasco. Ha segnato lui, il ministro della difesa, il capitano...": ecco, verbo di Casolari. In verità la storia dello speaker del Modena parte da ben più indietro di Pergreffi, più indietro anche di Ardemagni ("Non è certo un fatto strano, segna il bomber di Milano"), di Sculli o della Longobarda. Il nastro lo si deve riavvolgere fino al 1976: in Cittadella, affianco al Braglia, le macchine erano poche e si disputava...