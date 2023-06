Il Brasile di Bruno parte bene Brehme è il migliore con 14 punti

Sono tornati in campo ieri notte gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, per la seconda partita della Pool 1 a Ottawa che li ha visti opposti agli Stati Uniti, dopo la netta sconfitta all’esordio contro l’Argentina. Un’altra occasione per Rinaldi e Sanguinetti per mettersi in mostra, come lo saranno anche le prossime partite contro Cuba e Germania. A proposito di Vnl, nella notte tra mercoledì e giovedì c’è stato anche l’esordio, sempre in Canada, di Brasile e Germania. La vittoria è andata alla compagine guidata ancora in regia da Bruno Rezende, capitano di Modena Volley e della Nazionale verdeoro che cercherà la qualificazione olimpica nel torneo casalingo di Rio de Janeiro a ottobre, torneo al quale parteciperà anche l’Italia. Il punteggio di 3-1 ha premiato in maniera abbastanza netta il Brasile, che ha faticato nei primi due set, vincendo il primo ai vantaggi e perdendo il secondo, per poi dilagare. Una partita di grande sostanza da parte di Bruno, ma anche da parte di Anton Brehme, neo centrale della Valsa Group che è stato nettamente il migliore dei suoi con 14 punti tra i quali ben tre ace: un ottimo dato per Francesco Petrella, che tra le frecce al suo arco avrà anche due centrali (Brehme appunto e Sanguinetti) dall’eccellente battuta al salto che affiancheranno Davyskiba, Rinaldi, Juantorena e Sapozhkov. Potenzialmente il servizio potrebbe essere l’arma più efficace della nuova Valsa Group. Intanto, dopo i 600 abbonamenti nella prima settimana di prelazione, la società di viale dello Sport ha raggiunto un altro lusinghiero traguardo: tutte esaurite le prenotazioni per i Summer Camp al PalaPanini al via da lunedì 12 giugno.

Alessandro Trebbi