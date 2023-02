Il bus fora, i tifosi arrivano in ritardo Silvestri: "Questo gruppo è forte"

Lo spicchio dedicato ai tifosi canarini (quasi 600) per una ventina di minuti è rimasto, tristemente, mezzo vuoto. Non certo colpa loro, protagonisti di una disavventura inaspettata. Per raggiungere agevolmente lo stadio ’Rigamonti’, dopo un viaggio in auto, molti hanno scelto l’autobus ma uno di questi ha forato una gomma costringendo al ritardo (venti minuti abbondanti) la maggior parte dei tifosi. Tutto è bene quel che finisce bene. C’è la firma di Diego Falcinelli sulla quinta vittoria esterna. Ricorderete, dopo Terni, le parole dell’attaccante nelle quali si assumeva buona parte della colpa per quel deludente ko. E allora il rigore di Brescia diventa momento per scrollarsi di dosso un po’ pressione già abbondantemente dimenticata: "Qualche rigore in carriera l’ho calciato, fortunatamente anche in stadi molto importanti – ha sorriso Falcinelli – e sono contento che questo abbia permesso al Modena di vincere una partita che poteva sembrare semplice ma non lo era per niente. Il Brescia ha sempre qualità, anche se è reduce da un momento negativo, e non dimentichiamo che nel girone di andata è stato al comando della classifica. Noi siamo contentissimi della nostra prestazione, sulla falsa riga di quella che abbiamo messo in campo con il Cagliari. È stata una vittoria di carattere, adesso mettiamo già la testa e la concentrazione sul Genoa".

Capitan Pergreffi accusa l’influenza durante la notte e Tesser si affida a Tommaso Silvestri venendo ripagato da una prestazione attenta del difensore. Sintomo del fatto che l’allenatore può fidarsi di chiunque e in qualsiasi momento: "La forza del nostro gruppo sta anche in questo – ha raccontato Silvestri – siamo capaci di farci trovare pronti, quando è il momento. E sempre da gruppo coeso l’abbiamo portata a casa. Classifica? Riprendo le parole del mister, partita dopo partita. Perchè è davvero così, serve pensare un passo alla volta senza dimenticare il focus".

