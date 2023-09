Il calendario dei canarini. Ora ci sono Venezia, Palermo e Bari. La gara con il Brescia il 24 ottobre

Ammesso e non concesso che in serie B ci siano partite più facili o più difficili, il Modena si appresta a vivere un trittico di gare di ferro, cominciando sabato al Braglia con il Venezia, a seguire dopo sette giorni un altro match casalingo con il Palermo, poi ci sarà la sosta che precederà la trasferta di Bari. Saranno però queste due gare casalinghe a dare le prime risposte sul campionato che potrà fare la squadra canarina, anche alla luce delle buonissime cose fatte sino adesso. La partita col Venezia, sempre cara ai tifosi per il gemellaggio di lunga data che unisce i supporters gialloblu a quelli lagunari, vedrà due squadre a 12 punti in graduatoria anche se gli arancioneroverdi hanno giocato, rispetto al Modena, una gara in più (i gialli recupereranno la gara della prima giornata calendariata con quella ’X’, diventata poi il Brescia, al Rigamonti il 24 ottobre alle 18.30). La difesa della truppa di Bianco, solo due reti incassate alla pari del Parma, dovrà superare il test del centravanti lagunare Pohjanpalo, il finlandese che contribuì ‘pesantemente’ al 5 a 0 rifilato ai canarini il primo maggio scorso nella sfida giocata al Penzo. Di contro il Modena, a digiuno di reti (ma non di occasioni) da quasi tre partite, che dovrà ritrovare la via del gol. Il Venezia, tra l’altro, arriverà al Braglia con una gran voglia di rivalòsa dopo l’ 1 a 3 subito martedì sera dal Palermo, che farà visita ai gialli il sabato successivo. E anche qui ci sarà da tenere d’occhio una punta importante come Brunori. Nello scorso campionato i rosanero non lasciarono neppure le briciole al Modena.

Le gare dalla 10ª alla 19ª. Bari-Modena il 2110 alle 14; Modena-Ternana il 2910 alle 16.15; Catanzaro-Modena il 411 alle 14; Modena-Sampdoria il l’1111 alle 16.15; Parma-Modena il 2511 alle 14; Modena-Reggiana il 212 alle 14; Como-Modena il 1012 alle 16.15; Modena-Cittadella il 1612 alle 14; Cremonese-Modena il 2312 alle 14; Specia-Modena, il 2612 alle 15.

Il posticipo e la classifica. Ieri sera il Parma ha battuto il Bari 2-1 con i gol di Partipilo e Benedyczak (Nasti per i pugliesi). Parma a 17 punti, Palermo e Como 13, Modena 12. I ducali hanno però giocato un match in più.

Alessandro Bedoni