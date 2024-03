IL CALENDARIO. Le date e gli orari fino alla 36esima. Il Catanzaro di sera

La Lega B ha comunicato le date e gli orari delle partite dalla 34esima alla 36esima, le ultime due giornate di campionato dovrebbero giocarsi in contemporanea. Dopo Cittadella, il Modena ritroverà il campo il giorno di pasquetta, lunedì 1 aprile, con il Bari alle 12:30 e questo era già noto. Così come i successivi due impegni. Sabato 6 aprile trasferta a Terni, Ternana-Modena si giocherà alle ore 14.

L’anticipo del venerdì con il Catanzaro si disputerà al Braglia alle 20:30 il 12 aprile. Canarini impegnati ad Ascoli sabato 20 aprile, il fischio d’inizio è previsto alle 14. Stesso orario per Modena-Sudtirol del sabato successivo, 27 aprile. L’atteso derby con la Reggiana nel giorno della festa dei lavoratori (1 maggio) andrà in scena in serata, alle 18, a Reggio Emilia e sarà anche l’ultimo impegno infrasettimanale in quanto si tratta di un mercoledì. Restano da ufficializzare gli orari di Modena-Como e Lecco-Modena, rispettivamente il 4 e il 10 maggio.