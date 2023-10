Il camaleonte gialloblù. Undici formazioni diverse

di Alessandro Troncone

La capacità di sapersi adattare ma, soprattutto, di saper adattare le caratteristiche di ogni giocatore della rosa.

Ecco, spesso si dice che chi cambia di frequente formazione mostra di avere le idee poco chiare e l’estenuante ricerca della quadra per molti appare un rischio. A volte lo è, sia chiaro. Soprattutto per qualche giocatore che digerisce malvolentieri la panchina o l’alternanza. Tuttavia, la gestione di Paolo Bianco si sta manifestando come efficace. Con la Ternana il tecnico ha cambiato per l’ennesima volta (come in ogni paritita fin qui disputata) la formazione, sorprendendo ancora schierando Cauz terzino e rilanciando Duca sulla trequarti, rimodificando un modulo che solo 5 giorni prima prevedeva la difesa a 3. A dirla tutta, anche domenica il Modena ha giocato con una difesa a 3 in fase di possesso. Oukhadda si sganciava sulla linea dei centrocampisti e Cauz, avendo nelle sue qualità la capacità di essere prima di tutto un braccetto di sinistra, si stringeva formando un terzetto con Zaro e Riccio. Tutto questo non fa altro che confermare quanto il Modena sia attualmente una formazione fluida, impossibile da pronosticare per chi la segue da fuori ed imprevedibile per gli avversari. Dicevamo delle 11 formazioni diverse schierate. Bianco non ha rinunciato a nessuno fino ad oggi (ad eccezione dell’unico Giovannini, ormai fuori da ogni discorso tattico) e non si spaventa di fronte alla possibilità di cambiare anche solo per un giocatore.

È il caso di Duca, già con il Sudtirol il Modena aveva giocato col doppio trequartista per lui, così come la Ternana. Segnale non indifferente che si lancia ad un giocatore, segnale che racconta che davvero tutti sono parte integrante del progetto. E, a quest’ultimo tema, si lega pure un bel dato statistico probabilmente decisivo. Con la rete di Falcinelli, subentrato dalla panchina, salgono a 5 le marcature che il Modena è riuscito a guadagnare proprio dai giocatori che sono entrati a gara in corso. Era successo a Strizzolo con l’Ascoli, ad Abiuso a Cosenza, ancora a Strizzolo con il Pisa, poi a Manconi a Bari e infine all’ex Sassuolo domenica con la Ternana. Tutte reti pesanti, tra l’altro, anche ai fini del risultato. La linea tra quel pizzico di buona sorte e la programmazione dei cambi è sottile, ma spesso si sottovaluta quanto i 5 cambi possano rivoluzionare una partita (5 cambi vuol dire poter sostituire mezza squadra, praticamente) e il Modena sta rispettando alla lettera tale filosofia. Diventando così squadra talmente fluida da essere quasi indecifrabile se non per chi la allena quotidianamente.