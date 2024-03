Il cammino. Ancora nove gare, cinque fuori. Sabato si va a Cittadella

Una comfort zone che rischia seriamente di diventare una sedia scomoda. I soli otto punti conquistati dal Modena nelle prime dieci gare del girone di ritorno cominciano a trasformarsi in un cumulonembo particolarmente insidioso nel prossimo futuro. Ora inevitabilmente, al di là di un sogno playoff che potrebbe anche rimanere pressochè intatto (ma il passo va cambiato, eccome), c’è da fissare attentamente lo sguardo sullo specchietto retrovisore per cercare di evitare amare sorprese da qui alla fine. Nove sono le gare che mancano alla conclusione della stagione regolare, e il Modena ne giocherà cinque lontano dal Braglia. Si comincerà sabato prossimo al Tombolato di Cittadella, contro una squadra che ieri ha fermato l’emorragia di sconfitte e certo vorrà continuare su questa strada. Dopo la sosta, arriverà il lunch match del lunedì di Pasquetta in casa con il Bari, poi una trasferta molto delicata in casa della Ternana. A seguire il match casalingo contro il Catanzaro, poi un altro match lontano dal Braglia contro un’altra squadra che sta lottando per mantenere la categoria come l’Ascoli. Dopo il match in terra marchigiana altro impegno casalingo con il Sudtirol, poi un trittico di partite delicate. Si comincerà il primo maggio con il derby a Reggio Emilia, poi al Braglia arriverà un Como presumibilmente ancora in lotta per una posizione di alta classifica, prima di chiudere il campionato in casa del Lecco. Gara che sarà inevitabilmente condizionata da quella che sarà in quel momento la posizione dei blucelesti, attualmente in sofferenza ma che potrebbero a loro volta in questi prossimi due mesi risalire la china. Al di là della cocente delusione di ieri, è il momento di abbassare la testa e pedalare. Il calendario, lo abbiamo appena enunciato, non è facile e a questo punto va veramente affrontato giornata dopo giornata. I conti, speriamo non in rosso, li faremo alla fine.

a.b.