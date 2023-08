Il Camposanto ne fa cinque Tripletta di Bulgarelli

NONANTOLA

3

V. CAMPOSANTO

5

NONANTOLA: Pacchiega, Lionetti, Monari, Salvioli, Ferroni, Sela, Semeraro, Bulgarelli, Cassone, Sirotti, Borsari. Entrati: Guaitoli, Ferrari, Setti, Gentile, Zampirollo, Simoni, Carnazza, Pedrazzi, Zanni, Mollicone, Luchena. All. Bellini.

V. CAMPOSANTO: Minelli, Diozzi, Boschetto, M. Mensah, M.M. Mensah, Cirami, Mogavero, Luppi, Tecku, Amadori, Baraldi. Entrati: Benetti, Mazzola, Pizzi, Bozzani, Pjolla, Musah Azindow, Grazia, Natali, Garagnani, Momodu, Bulgarelli. All. G. Luppi.

Pioggia di gol, ben 8, a Nonantola, nel test fra i padroni di casa e il Camposanto che si è imposto per 5-3: per la formazione di casa di mister Bellini, al via della Prima categoria, a segno Monari su rigore, Borsari e Pedrazzi, per la Virtus rigore di Jacopo Luppi (all’ultima gara, andrà ad allenare l’U13 del Bologna), poi doppiette di Momodu e del 2008 Alex Bulgarelli, centravanti degli Allievi che a marzo ha compiuto 15 anni, nipote di Giancarlo Bulgarelli ex presidente della Solarese.

