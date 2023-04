Il Camposanto scivola in zona playout

camposanto

2

zola

3

CAMPOSANTO: Aloè, Pizzi (75’ Fosu), Mensah M.A., Mensah M., Pignatti (82’ Boschetto), Pecorari, Mogavero, Luppi (60’ Frigieri), Tecku (65’ Tammaro), Natali (65’ Montorsi), Baraldi. A disp. Benetti, Cirami, Safir, Salvioli. All. Luppi.

ZOLA: Maiella, Vespignani, Vandelli, Andrejic, Longhi (82’ Mannarino), Di Giulio, Marzillo G. (53’ Cugino), Minelli, Scarpati (75’Fernandes), Tonelli, Dondi (65’ Sandri). A disp. Peqini, Cotti, Marzillo M., Fiore, Oulai. All. Scordo.

Arbitro: Gardenghi di Imola

Reti: 11’ Scarpati, 22’ Vandelli, 27’ Mogavero, 68’ Tonelli, 71’ Tammaro

Note: ammoniti Vandelli, Mensah M.A., Pecorari, Tecku

La capolista Zola rifila il terzo ko di fila al Camposanto che scivola in zona playout. Al 11’ punizione di Tonelli e Scarpati insacca di testa. Al 22’ punizione di Vandelli per il 2-0. Al 27’ cross di Baraldi respinto e Mogavero accorcia. Al 30’ rigore negato ai locali. Al 68’ da un fallo non concesso su Pignatti nasce il 3-1 di Tonelli che insacca al volo un cross di Dondi. Nel finale Tammaro insacca su invito di Baraldi ma non basta.