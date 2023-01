Il Camposanto si aggiudica il derby della Bassa

V. CAMPOSANTO

2

CAVEZZO

0

V. CAMPOSANTO: Benetti, Fosu, Boschetto (89’ Manfredini D.), Mensah M., Pignatti, Pecorari, Natali (65’ Luppi), Frigieri, Tecku (60’ Baraldi), Montorsi (85’ Mensah M.A.), Tammaro (72’ Manfredini F.). A disp. Minelli, Cirami, Mogavero, Safir. All. Luppi.

CAVEZZO: Carpi, Gazzini, Tosse, Boschini, Hoxha, Saracino, Tonini (81’ Malavasi N.), Casari (55’ Incerti), Bulgarelli, Aieta (65’ Fincatti), El Madi. A disp. Valentini, Malavasi S., Masiello, Gourchi, Pellacani. All. Semeraro.

Arbitro: Di Lorenzo sez. Piacenza

Reti: 31’ Tammaro, 80’ Baraldi Note: ammoniti Gazzini

Va al Camposanto il derby salvezza di Promozione "C" contro il Cavezzo che rimane al penultimo posto mentre la squadra di Luppi sale a -1 dai playoff. Al 31’ Mensah recupera palla e fa partire Tammaro che salta il marcatore e batte Carpi. All’80’ Baraldi viene servito da Frigieri, salta il diretto avversario e chiude i conti. LE ALTRE. Negli altri anticipi in Seconda "E" La Veloce batte a sorpresa 1-0 l’Audax, in Seconda "F" Baracca Beach-Villadoro 1-1, in Terza "A" Terre di Castelli-Madonna di Sotto 2-0 e in Terza "B" Novese-Cognentese 0-2.