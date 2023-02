Il Carpi a Bagnolo, Contini mette l’elmetto: "Sarà una battaglia"

CARPI

Una Bagnolese a mille per entusiasmo (3 vittorie di fila) e motivazioni (la voglia di rivalsa di mister Gallicchio più tanti ex) è la cartina di tornasole perfetta per capire se la brusca frenata del Carpi (2 punti in 3 gare) è solo un rallentamento fisiologico o l’inizio di un nuovo momento nero. Oggi alle 14,30 a Bagnolo i biancorossi provano a ripartire in una settimana da 3 gare ravvicinate che poi contro Aglianese e Forlì metterà a dura prova la rosa biancorossa, ancora in emergenza. "Ci attende una partita difficile su un campo difficile – spiega mister Matteo Contini – contro una squadra che sta bene, sarà una battaglia, una partita maschia, da serie D dove bisogna essere bravi a portare dalla nostra parte gli episodi. Numericamente siamo gli stessi di una settimana fa, ma vogliamo cancellare la prestazione di domenica scorsa con la Sammaurese". La difesa a tre torna subito in soffitta. "Dietro giocheremo a quattro – ha spiegato – poi vediamo se giocare con tre attaccanti o con due. Modulo a parte, nell’ultima partita è mancata l’intensità nel primo tempo, ma questa squadra nelle difficoltà ha dimostrato il carattere e per poco non riuscivamo a pareggiarla. Perché avevo scelto la difesa a tre? Venivamo da due partite in pochi giorni e avevo solo tre centrocampisti. Volevo tenermi un centrocampista in più per il secondo tempo perché sapevo che comunque qualcuno non ce l’avrebbe fatta. E’ stata una partita nata male e finita male".

Programma. Così ieri i 4 anticipi: Lentigione-Mezzolara 1-0, Ravenna-Crema 1-0, Corticella-Forlì 2-1 e Prato-Salsomaggiore 0-1. Oggi 814,30) Bagnolese-Carpi, Sammaurese-Fanfulla, Scandicci-Correggese, Aglianese-Riccione, Real Forte-Pistoiese e Sant’Angelo-Giana.

Classifica: Giana * 53, Forlì e Pistoiese * 44, Ravenna e Carpi * 38, Sammaurese * e Fanfulla * 36, Aglianese * 35, Riccione * 34, Corticella 33, Real Forte *, Prato (-3) e Mezzolara 32, Crema 31, Lentigione 29, Correggese * 26, Sant’Angelo * e Bagnolese * 25, Scandicci * 21, Salsomaggiore 10.

Dal campo. Contini deve fare a meno ancora di 4 titolari come Ferretti, Ranelli, Sall e Navarro (per tutti difficile il recupero anche per la gara di mercoledì con l’Aglianese), convocato ma non al top dopo due giorni di febbre Arrondini (gioca Stanco dal 1’), si torna al 4-3-3 col rinetro dal 1’ di Calanca in difesa. Nei reggiani squalificato Saccani, out Calabretti e Savino.

BAGNOLESE (4-3-3): Auregli; Ghizzardi, Bertozzini, Cocconi, Uni; Quitadamo, Vezzani, Bruno; P. Ferrara, Tzvetkov, S. Ferrara. All. Gallicchio.

CARPI (4-3-3): Ferretti; Casucci, Boccaccini, Calanca, Dominici; Beretta (foto), Yabre, Bouhali; Castelli, Stanco, Cicarevic. All. Contini.

Arbitro: Riahi di Lovere

Davide Setti