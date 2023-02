Il Carpi a rapporto dal patron Lazzaretti

Fiducia rinnovata in mister Contini e un "patto" per dare il massimo nelle ultime 10 giornate, provando ancora a dare la caccia a quel 2° posto che dista ben 10 lunghezze dopo l’1-4 di Pistoia. E’ quello che ieri il patron Claudio Lazzaretti ha chiesto alla squadra nel confronto, durato circa una ventina di minuti, avvenuto prima della ripresa anticipata degli allenamenti all’antistadio. Lazzaretti ha voluto dare una scossa a una squadra che dalla gara persa a Correggio (si era a-1 dalla Giana capolista) ha perso spirito, autostima e certezze, conquistando appena 20 punti nelle ultime 17 giornate, a poco più di 1 di media. Nemmeno il cambio in panchina ha dato i frutti sperati: l’era Bagatti si era chiusa con 30 punti in 19 gare a 1,57 di media, quella Contini dopo le prime 9 gare sta viaggiando ancora più lenta, a 1,44 punti a partita (13 in 9 giornate). E molti tifosi, con la Lega Pro che per il secondo anno di fila è sfumata 3-4 mesi prima della fine del campionato, si stanno interrogando sul futuro dell’impegno di Lazzaretti nel Carpi, considerando anche che la terza settimana di marzo scadrà anche la convenzione-ponte con cui il Comune ha affidato il "Cabassi" al Carpi, che attende di capire cosa ne sarà da aprile in poi.

Una risposta sul futuro e sulla voglia di Lazzaretti di portare avanti il progetto Carpi si può evincere dall’iniziativa annunciata proprio ieri dalla società, che ha affidato all’artista "Mat!" un’opera di riqualificazione dello stadio con un murales sulla colonnina dell’Enel dell’impianto. "Chiunque entri nel nostro stadio – ha spiegato Lazzaretti – dovrà percepire di esser entrato in un luogo in cui è stata scritta la storia. Attraverso un’opera che guarda al futuro, vorremmo creare un unico filo conduttore fra il presente e un futuro che veda i colori biancorossi protagonisti. Il forte senso di appartenenza è il sentimento che ha catalizzato l’idea di un’opera che sono certo saprà recuperare al meglio uno dei lati più affascinanti del "Cabassi".

d.s.