Il Carpi atteso al ’Melani’: questa Pistoiese fa paura

CARPI

Domenica al ’Melani’ il Carpi si troverà di fronte una Pistoiese gasata a mille da una rimonta a cui in pochi, un girone fa, credevano. Il successo di Bagnolo, abbinato alla sospensione della gara della Giana e al pari maturato fra la squadra di Contini e il Forlì, ha fatto guadagnare punti su tutti alla truppa di Consonni, che ora è virtualmente a -3 dalla vetta (in attesa del recupero della Giana), ha mandato a -2 il Forlì e a -7 Calanca e compagni. Uno scenario che quando lo scorso 16 ottobre i toscani, allora guidati da Cascione, arrivarono al ’Cabassi’ era impensabile. La Pistoiese, allora frenata da ben 6 pareggi nelle prime 8 gare del campionato (con solo 4 gol fatti e solo 2 subiti), si presentò imbattuta ma staccata di 4 punti dal Carpi di Bagatti, che fin lì aveva vinto tutte le gare casalinghe.

In vetta la Giana era già a +8 dopo 8 giornate, ma davanti agli arancioni c’erano anche Aglianese (+6), Carpi, Real Forte e Forlì (+4), Fanfulla (+3) e Ravenna (+1). Quell’1-1 ricco di rimpianti per il Carpi, che si vide annullare la rete di Sall nata dal rinvio errato del portiere Urbietis, mantenne invariato il divario di 4 punti, ma in un girone è cambiato tutto e il Carpi da allora ha perso ben 11 punti dai rivali che guidano la classifica di queste ultime 19 giornate con 38 punti, contro i 33 della Giana (una gara in meno), i 32 del Forlì e i 30 del Riccione, mentre il Carpi si è fermato a 27.

Dal campo. In attesa degli esami medici non arrivano buone notizie dalle prime sensazioni sulla caviglia di Davide Arrondini, infortunatosi a inizio gara a Forlì e per il quale si teme un lungo stop. Una sorta di maledizione quella che sta vivendo il Carpi con gli infortuni da inizio 2023 e che per la sfida di Pistoia domenica non riconsegnerà nessuno al tecnico varesino, se non Laurenti che torna dalla squalifica. Ieri alla ripresa Bouhali, Boccaccini e Castelli hanno svolto solo corsetta leggera ma nessuno sembra in dubbio e dunque anche per Castelli il colpo alla caviglia di Forlì dovrebbe essere una cosa risolvibile. Per Balducci invece solo terapie, mentre Navarro e Sall – entrambi in miglioramento - hanno fatto solo palestra con il primo che ha anche corso senza dolore al collo del piede sul tapis roulant, ma tutti e tre, così come Arrondini, saranno out per la Toscana. Nella Pistoiese invece una giornata al portiere Urbietis, espulso a Bagnolo.

Giudice. Le intemperanze dei propri tifosi nella gara col Riccione sono costate care al Sant’Angelo, che si è visto comminare 2500 euro di multa e anche una gara da giocare a porte chiuse, quella del prossimo 26 febbraio con lo Scandicci.

Davide Setti