Il Carpi cerca il tris a Sant’Angelo Ancora tanti dubbi per Contini

È un Carpi pieno di cerotti quello che oggi a Sant’Angelo (14.30) va caccia di un tris di vittorie di fila che manca dallo scorso maggio, quando l’Athletic di Bagatti battendo Ravenna, Rimini e Ghiviborgo mise le basi per entrare nei playoff. Fra infortuni, febbri e acciacchi vari il tecnico solo alla vigilia della gara ricostruirà il puzzle della formazione per una sfida che si annuncia da battaglia, contro un avversario in cerca di punti salvezza. "Affrontiamo un avversario con giocatori di ottimo livello – spiega Contini – anche se sono nella zona playout hanno metà squadra che ha fatto la C, dovremo stare attenti a non lasciar loro spazi e poi ci giocheremo la gara con le nostre armi". Sall, Navarro, Lusetti e Balducci sono fuori, ma sono altrettanti gli acciaccati, un bel problema anche in vista delle due sfide di mercoledì 25 e domenica 29 con Prato e Sammaurese. "Ho chiesto ai ragazzi di stringere i denti questa settimana – prosegue – magari ci sono giocatori che giocano in ruoli non adatti a loro ma mi hanno dato grande disponibilità. In queste 3 gare ho bisogno di tutti e non vedo l’ora di far giocare qualcuno che ha avuto meno spazio. In porta? Gioca Ferretti che è un ottimo portiere, Balducci con me stava facendo molto bene, vediamo per mercoledì come va il ginocchio".

PROGRAMMA. Ieri si sono giocati 5 anticipi: Salsomaggiore-Ravenna 1-3, Correggese-Corticella 2-0, Sammaurese-Bagnolese 0-2, Mezzolara-Giana 1-1, Aglianese-Lentigione 0-0. Oggi (14,30) Scandicci-Real Forte, Crema-Pistoiese, Prato-Forlì, Sant’Angelo-Carpi, Riccione-Fanfulla. Clas. Giana 51, Forlì * e Pistoiese * 39, Carpi * 36, Fanfulla * 34, Ravenna e Aglianese 33, Sammaurese e Real Forte * 32, Mezzolara 31, Corticella 29, Crema * e Prato * (-3) 27, Riccione * e Lentigione 25, Sant’Angelo * 23, Correggese 22, Bagnolese 19, Scandicci * 17, Salsomaggiore 6.

Dal campo. Fra i pali, senza Balducci e Lusetti (febbre) debutta Ferretti e il redivivo Kivila fa il secondo, ko anche Navarro e Sall, recuperati Cicarevic, Dominici, Laurenti e Laamane. Sarà ancora 4-3-3 con i ballottaggi Dominici-Sabattini e Castelli-Cicarevic. Nei lombardi squalificato Bugno.

SANT’ANGELO (3-5-2): Ferrara; Cosentino, Bigolin, Confalonieri; Meloni, Zazzi, Berto, Perego, Caporali; Gobbi, Spaviero. All. Gatti.

CARPI (4-3-3): Ferretti; Casucci, Boccaccini, Calanca, Dominici; Yabre, Ranelli, Bouhali; Beretta, Arrondini, Castelli. All. Contini.

Arbitro: Silvia Gasperotti di Rovereto

Davide Setti