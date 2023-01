Il Carpi chiede strada al Salsomaggiore

Per infilare la seconda vittoria di fila, cosa che non gli riesce da fine ottobre, il Carpi chiede strada all’ultima della classe. Alle 14,30 al "Cabassi" arriva il Salsomaggiore fanalino di coda, senza vittorie da 7 mesi (7 pari e 17 ko nelle ultime 24 partite) e staccata di 10 punti dal penultimo posto. Sulla carta sembra una vittima sacrificale, ma mister Matteo Contini avvisa i suoi. "E’ la gara peggiore che ci potesse capitare in questo momento -spiega – il Salso verrà qui per chiudere ogni spazio e ripartire in contropiede. Servirà pazienza, cercare giocate semplici in certe zone per trovare qualche spazio in più. Serve attenzione massima sulle palle inattive, loro hanno giocatori fisici che corrono per 95’". Senza Laurenti, Sall e Navarro, il Carpi ritrova Yabre e potrebbe passare al 4-3-3. "Stiamo valutando per il modulo - prosegue - Yabre è un giocatore importante che ha avuto momento difficile, ma su cui facciamo massimo affidamento". Davanti fiducia ancora ad Arrondini, a secco da 14 gare. "A Davide chiedo le cose ha fatto a Budrio – conclude - con la palla e senza, il gol a me interessa poco, importante che giochi per la squadra, chi fa gol è secondario. Sono contento di quello che ha dato, sicuramente si sbloccherà e poi magari segnerà ogni gara".

PROGRAMMA. La 2^ di ritorno: Bagnolese-Prato, Lentigione-Crema, Ravenna-Scandicci, Corticella-Aglianese, Forlì-Sant’Angelo, Fanfulla-Correggese, Real Forte-Sammaurese, Pistoiese-Mezzolara, Carpi-Salso, Giana-Riccione. Clas. Classifica: Giana 47, Forlì e Pistoiese 36, Carpi 33, Aglianese 32, Fanfulla, Sammaurese e Real Forte 31, Mezzolara 30, Ravenna e Crema 27, Corticella 26, Riccione 25, Prato (-3) 24, Sant’Angelo 23, Lentigione 21, Correggese 19, Scandicci 17, Bagnolese 16, Salso 6.

DAL CAMPO. Niente da fare per Laurenti, Sall e Navarro, recupera Casucci (ballottaggio con Sabattini a destra). Se sarà 4-3-3 Ranelli va in regia con Yabre e Bouhali mezz’ali, Beretta e Cicarevic esterni d’attacco, altrimenti nel 4-2-3-1 Yabre e Bouhali sono i due mediani e si alza Ranelli da trequartista. Nei ducali c’è l’attaccante Djibril Nasif (’99) appena arrivato, ex Aglianese.

CARPI (4-3-3): Balducci; Casucci, Boccaccini, Calanca, Dominici; Yabre, Ranelli, Bouhali; Beretta, Arrondini, Cicarevic. All. Contini

SALSOMAGGIORE (3-5-2): Frattini; Furlotti, Morigoni, Bran; Leoni, Orlandi, Fortunati, Papi, Ziliotti; Berti, Bernasconi. All. Bonini. Arbitro: Saccà di Messina

TRASFERTA. Su decisione del questore di Lodi domenica 22 per Sant’Angelo-Carpi biglietti vietati ai residenti della provincia di Modena.

Davide Setti