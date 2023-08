Il Carpi costruisce ma regala. E Russo lo punisce due volte

CARPI

1

SASSUOLO PRIMAV.

2

CARPI (4-3-1-2): Viti (1’st Rinaldini); Tcheuna (1’st Verza), Maini, Calanca (1’st Rossini), Cecotti (1’st Sabattini); Forapani (35’st Ofoasi), Mandelli, Bouhali (1’st Quarena); Larhrib (43’st De Marino); Sall (21’st Saporetti), Arrondini (43’st Jaouadi). All. Serpini.

SASSUOLO (4-2-3-1): Theiner; Cinquegrano (12’st Gondor), Loeffen (26’st Ioannou), Cannavaro, Parlato (26’st Fontana); Pigati (33’st Caragea), Leone (43’st Anastasini); Seminari (12’st Okojie, 33’st Knezovic), Petito (12’st Rovatti), Baldari (33’st Petrosino); Russo (43’st Pumo). A disp. Scacchetti, Corradini, Zouaghi. All. Bigica.

Arbitro: Roli di Modena

Reti: 39’ Arrondini, 42’ Russo, 1’st Russo

Note: spettatori 600 circa.

Ammonito Pumo. Angoli 8-4.

Il Carpi costruisce, centra due legni, si vede annullati due gol e chiama l’ottimo portiere Theiner al lavoro extra, ma è il Sassuolo Primavera a imporsi 2-1 al "Cabassi" nel primo test di rientro da Fiumalbo, che comunque lascia a mister Serpini qualche buona indicazione, al netto di due erroracci difensivi che sono valsi la doppietta di Russo. Senza Tentoni (fastidio al ginocchio) e Cortesi (febbricitante) il Carpi veste il 4-3-1-2 con cinque under e la coppia Sall-Arrondini in attacco. Il protagonista dei primi 45’ è il guardiano neroverde Theiner, decisivo tre volte sul destro a giro di Cecotti, la conclusione deviata di Arrondini e il missile di Tcheuna.

Il gol biancorosso arriva su azione prolungata da corner, quando Maini imbecca sul primo palo Arrondini, bravo a girarsi. Il Sassuolo si accende all’improvviso e su una palla rinviata corta da Tcheuna una rovesciata da applausi di Russo vale il pari. Senza il riflesso prodigioso di Viti poco dopo arriverebbe anche il sorpasso neroverde di Baldari. Poi è Forapani prima del riposo a far tremare la traversa. Sono cinque le novità di Serpini della ripresa con Quarena trequartista e Larhrib mezz’ala. E proprio Sabattini, dentro a sinistra, dopo 37 secondi sbaglia il tocco a Rinaldini e Russo ringrazia depositando il 2-1 sassolese. Il Carpi sfiora più volte il pari con Sall, Quarena, poi Larhrib (cui viene annullato un gol) è fermato dal palo e Arrondini calcia alto su invito di Sall.

Al 20’ è a sorpresa il momento di Saporetti, dentro con un paio di allenamenti nelle gambe. L’ex Trento va subito in gol, ma è in offside, poi l’arbitro Roli non vede il fallo in area di Knezovic su Larhrib e ancora Theiner dice di no a Quarena nell’ultimo assalto. "Ci sono tante cose positive - commenta Serpini - ma non esiste la sfortuna, se tu regali due gol e quando hai l’occasione non li fai è giusto che si perda. Mi fa arrabbiare soprattutto prendere dei gol per leggerezza. Saporetti? Gli dico grazie, ieri aveva preso un pestone ma voleva esserci anche se non era in condizione".

Davide Setti