Il primo esame ’da grande’ del Carpi targato Contini è quello di oggi a Forlì (14,30) sul campo della seconda della classe che precede di 5 punti i biancorossi, prima di 3 trasferte praticamente una di seguito all’altra con tutte le più forti che chiariranno anche quale sarà il futuro della formazione biancorossa. Il successo sull’Aglianese ha riacceso un motore che troppe volte ha viaggiato a strappi e oggi contro un avversario in salute (14 punti in 7 gare) sarà un banco di prova da non fallire. "Non penso alle 4 gare che ci attendono – spiega mister Matteo Contini – ma solo al Forlì. Affrontiamo una squadra organizzata, che gioca semplice e a memoria. Se è lì vuol dire che si merita di stare in alto e per noi è un bell’esame. Non hanno grandi individualità, ma sono tutti ottimi giocatori con tante soluzioni tattiche. Dovremo essere bravi a leggere in ogni momento la gara, loro ti tirano fuori dalla tua metacampo e poi ti colpiscono e per fare punti servirà un’ottima fase difensiva". Ancora una volta saranno tanti gli assenti, col dubbio aggiuntivo di Castelli, comunque convocato. "Marco ha preso una botta – prosegue – vediamo come sta anche se lo portiamo con noi. Ranelli è tornato mercoledì, ma non ha i minuti nelle gambe per poter giocare dall’inizio".

Programma. Le gare dell’8^ di ritorno (14,30): Bagnolese-Pistoiese, Salso-Mezzolara, Ravenna-Correggese, Corticella-Lentigione, Forlì-Carpi, Scandicci-Sammaurese, Crema-Real Forte, Aglianese-Fanfulla, Prato-Giana, Sant’Angelo-Riccione. Classifica: Giana 53, Forlì e Pistoiese 47, Carpi e Fanfulla 42, Ravenna 41, Riccione 40, Sammaurese 39, Aglianese e Real Forte 35, Corticella 33, Prato (-3) e Mezzolara 32, Crema 31, Lentigione e Correggese 30, Sant’Angelo 29, Bagnolese 26, Scandicci 24, Salsomaggiore 11.

Dal campo. Oltre a Laurenti squalificato e i soliti Sall, Balducci e Navarro mancherà anche Cestaro influenzato. Nel 4-2-3-1 rientra Yabre per Olivieri al fianco di Bouhali, poi i due ballottaggi con Cicarevic pronto se Castelli non ce la fa e Arrondini in leggero vantaggio su Stanco. Nei romagnoli ko Tascini, Manara e Cognigni, squalificato Pari. FORLÌ (4-3-1-2): De Gori; Morro, Ronchi, Maini, Rrapaj; Piva, Scalini, A. Ballardini; Nardella; Biancheri, Varriale. All. Graffiedi.

(4-2-3-1): Ferretti; Sabattini, Boccaccini, Calanca, Dominici; Yabre, Bouhali; Casucci, Beretta, Castelli; Arrondini. All. Contini. Arbitro: Vailati di Crema

d.s.