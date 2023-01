Il Carpi di Contini verso Budrio per sfatare un tabù: non vince da tempo la prima dell’anno fuori casa

Il Carpi targato Matteo Contini (nella foto con il ds Sabattini) riprenderà oggi la preparazione in vista del debutto nel 2023 domenica alle 14,30 ma Budrio col Mezzolara. Per i biancorossi una gara che vale doppio, visto che sarà la "prima" del nuovo tecnico, subito alle prese con un tabù che per il Carpi dura da oltre 10 anni con la prima gara in trasferta dell’anno solare. È infatti dal 2012 che la squadra biancorossa non riesce a cominciare a gennaio con un successo esterno. L’ultima volta è accaduto il 9 gennaio del 2012 a Monza, campo di casa allora della Tritium. Era il Carpi di Lega Pro guidato da Egidio Notaristefano (subentrato a Maddaloni dopo poche giornate), che cominciò al meglio il girone di ritorno imponendosi per 1-0 con la rete di Umberto Eusepi. Da allora il Carpi – spaziando dalla A ai dilettanti in questi 11 anni - ha cominciato l’anno solare solo altre 3 volte fuori, ottenendo appena un punto. Il pari fu quello di prestigio per 0-0 all’Olimpico con la Lazio di Pioli in A (6 gennaio 2016), poi arrivarono la sconfitta 1-0 a Novara nella prima gara del 2018 in B con Calabro al timone, giorno del debutto nell’attacco biancorosso di Federico Melchiorri, e l’ultimo ko maturato 12 mesi fa sotto la gestione di Togni nel replay della gara di Agliana, che lo scorso 19 gennaio vide Calanca e compagni perdere 3-2, colpiti due volte in avvio da Brega, capaci di rimontare con Raffini e Villanova e di essere beffati al 94’ ancora da Brega.

In totale negli ultimi 11 anni, fra casa e trasferta, la prima gara dell’anno solare ha sempre regalato poche soddisfazioni ai biancorossi, che oltre al successo sulla Tritium, solo nell’ultimo anno di Lega Pro con Pochesci hanno esultato battendo 4-2 il Ravenna al "Cabassi" (17 gennaio 2021), mentre in precedenza erano arrivati 3 pareggi (1-1 col Sudtirol nel 2020, 0-0 col Vicenza nel 2017 e lo 0-0 con la Lazio) e ben 6 sconfitte, di cui 4 casalinghe contro Trapani (C1 nel 2013), Ternana (B nel 2014), Livorno (B nel 2015) e Foggia (B nel 2019) oltre a quella di Novara e Agliana.

RIPRESA. Mister Contini oggi avrà a disposizione per la prima volta anche i tre biancorossi assenti per permesso la scorsa settimana, Kivila, Navarro e Casucci e spera di recuperare il numero uno Balducci dopo il colpo alla mano. Oggi la società ufficializzerà anche il nome del nuovo vice allenatore: con lui fra Pergolettese e Giana hanno già lavorato come vice Fiorenzo Albertini e Matteo Castelnovo.

Davide Setti