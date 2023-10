Il Carpi domina, ma non passa a Pistoia. Paura per l’infortunio alla testa di Rossini

Il Carpi sta bene e per fortuna anche Matteo Rossini. A Pistoia i biancorossi hanno cancellato il ko col Fanfulla giocando una grande gara, cui è mancato solo il gol. Ma per un attimo sul campo si è temuto il peggio per il centrale nato a Carpi, sostituto dello sfortunato Maini infortunatosi al ginocchio sette giorni prima. Rossini è stramazzato al suolo al 43’ in area biancorossa dopo un contatto fortuito. La testa di Rossini, forse spinto da Marquez, ha impattato col piede del portiere Rinaldini, che era uscito di pugno. Il difensore ha perso conoscenza, con i soccorsi chiamati dal boato della curva pistoiese. Sono stati attimi interminabili di terrore, poi Rossini ha fatto un cenno con la mano e tutto il "Melani" ha applaudito, anche il patron Lazzaretti corso dalla tribuna al campo. Rossini è poi stato portato in ospedale dove la Tac ha dato esito negativo e in serata è rientrato coi genitori (che erano in tribuna) a casa: per lui 48 di riposo e una ripresa agonistica con il caschetto protettivo.

In campo (se quello con le buche di Pistoia si può chiamare così…) il Carpi ha fatto la gara con un assetto leggermente diverso dal solito, con D’Orsi regista e Mandelli spesso spostato da mezz’ala. La Pistoiese ha provato inutilmente a innescare Piscitella, ma la gabbia dei raddoppi ha azzerato l’ex riminese e con lui anche la pericolosità degli arancioni. Il rimpianto è tutto nelle 5 nitide palle gol non sfruttate. La prima dopo 56 secondi con Arrondini, che dopo un rimpallo ha calciato a porta vuota ma Salto ha salvato quasi sulla linea. Poi, dopo un rigore solare non dato a Cortesi (tamponato da Costa davanti al portiere), a inizio ripresa Mandelli, che intanto era diventato difensore centrale per il ko di Rossini, ha messo ancora in porta Arrondini, che davanti a Ricco ha sparato incredibilmente sull’esterno. Poi nel finale, con la Pistoiese sulle gambe arroccata in difesa e il Carpi che aveva perso Verza per crampi (Bouhali adattato terzino), è salito in cattedra Saporetti, ma il suo mancino a giro ha trovato il balzo prodigioso di Ricco, poi nel recupero il bomber non è riuscito a mettere dentro due palle sporche in area. Dello 0-0 in terra toscana rimangono comunque buone indicazioni. Nonostante la difesa d’emergenza (con un Calanca monumentale) per la prima volta il Carpi ha chiuso senza subire reti e Rinaldini è stato impegnato solo dal tiro al volo di Tanasa e da un paio di uscite, gestite tutte in sicurezza.

Davide Setti