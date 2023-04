Il Carpi e Contini ora hanno il turbo

Se una stagione deludente ha ripreso un po’ di pepe il merito è del Carpi di mister Matteo Contini, che in un mese e mezzo – dal ko del 5 marzo a Gorgonzola – ha cambiato pelle e si è rilanciato nella corsa playoff. Il salto al 3° posto è stato l’approdo naturale per una squadra che ha trovato i giusti equilibri. Pur non producendo più occasioni su occasioni come nel girone di andata, i numeri sono tornati a essere quelli di inizio stagione: nelle ultime 5 gare (11 punti) il Carpi ha segnato 8 reti e ne ha subite appena 2, ha vinto per la prima volta senza il suo "cervello" Ranelli e continua ad avere un apporto strepitoso dal "Cabassi", dove è sostenuto da un pubblico che in D fa la differenza e ha conquistato 39 punti in 18 gare. Con questa "sgasata" delle ultime 5 giornate anche mister Contini ha praticamente eguagliato il bottino che aveva conquistato Bagatti nella sua gestione: per il tecnico fiumalbino 30 punti in 19 gare (1,57 di media), Contini per ora è a quota 25 in 16 (1,56) e ha ancora 3 gare, col vento in poppa, per mettere la freccia e fare superare al Carpi anche quota 58 (ora è a 55) della scorsa regular season. Tutto questo va detto premettendo che sia il 3° posto sia i playoff (+2 sulla prima esclusa) sono ancora tutti da conquistare con 3 scontri diretti all’orizzonte, a cominciare da domenica a Ravenna, coi giallorossi che non avranno il loro "fuori categoria" Moses Abbey, centrocampista 2002 autore di 8 reti e 7 assist in 33 gare, appetito da mezza Serie B, che dopo aver firmato il 2-1 di Forlì è stato espulso.

POST CREMA. Intanto per mister Contini è arrivata una piacevole sorpresa dopo la gara col Crema, quando lo hanno raggiunto al "Cabassi" tre tifosi speciali, arrivati da Napoli per lui: Ilaria e Richard col figlio Bryan sono tifosi di Contini sin dai tempi in cui giocava con i campani (3 anni di A dal 2007 al 2010) e hanno portato fortuna godendosi dal vivo il 2-0 sul Crema. E sempre a fine gara la società biancorossa ha trovato un biglietto di ringraziamenti appeso all’interno dello spogliatoio arbitrale lasciato dalla terna guidata da Nirintsalama Andriambelo di Roma con i collaboratori Federico Maria Pastore e Lorenzo Gatto entrambi di Collegno con la scritta "grazie per l’accoglienza e l’ospitalità". Una cosa che raramente si vede nei campi di calcio.

Davide Setti