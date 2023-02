Il Carpi esulta grazie ai cambi

CARPI (4-2-3-1): Ferretti; Sabattini, Boccaccini, Calanca, Dominici; Olivieri (37’st Ranelli), Bouhali (45’st Boadi); Casucci, Beretta (15’st Laurenti), Castelli (15’st Cicarevic); Stanco (1’st Arrondini). A disp. Kivila, Laamane, Varoli, Mollicone. All. Contini.

AGLIANESE (3-5-2): Spurio; Fiaschi, Montuori, Oliveri (37’st Martini); Torrini (31’st Mariani), Remedi, Grilli (43’st Hanxhari), Veneroso (37’st Baldeh), L. Baggiani; De Sagastizabal, Mirval (40’st S. Baggiani). A disp. Luci, Failli. All. Baiano.

Arbitro: Boiani di Pesaro

Reti: 29’st Arrondini, 37’st Cicarevic

Note: spettatori 300 circa. Espulso 39’st Remedi per doppia ammonizione. Ammoniti Olivieri, Beretta, Remedi, Calanca, Laurenti. Angoli 8-2. Recupero 1’pt e 3’st

di Davide Setti

Sulle montagne russe di una stagione indecifrabile dal gelo artico del ’Cabassi’ spunta il Carpi che domina l’Aglianese, non subisce un tiro in porta (secondo clean sheet di fila) e vince con merito per 2-0, accorciando a -11 dalla Giana capolista (secondo ko di fila) in una classifica che davanti è sempre più corta.

Il nono sigillo casalingo in 14 gare è un monologo a varie intensità della squadra di Contini, che per la prima volta viene ’beccata’ dal pubblico amico con alcuni fischi e ’olè’ di scherno a inizio ripresa quando il risultato era ancora sullo 0-0, ma non si scompone e con i tre nuovi entrati trova nel quarto d’ora finale i due meritati gol. Lo zampino ce lo mette sempre Laurenti che prima serve Arrondini – bravo dopo un rimpallo a freddare in girata Spurio per un gol che interrompe un digiuno di 20 giornate – poi innesca Cicarevic (in foto) che dai 20 metri, dopo un altro rimpallo, trova l’angolino lontano. I due gol premiano una gara sempre tenuta in pugno, con Ferretti finalmente spettatore, affrontata con ben 6 under in campo per la solita emergenza e un 4-2-3-1 con Casucci, Beretta e Castelli alle spalle di Stanco.

Al Carpi del primo tempo, intenso ma un po’ macchinoso, era mancato solo il gol, sfiorato in almeno 5 occasioni da Olivieri, Boccaccini di testa, ancora Olivieri, Casucci e Stanco. Nella ripresa con i cambi e l’attacco ridisegnato da Contini (Casucci, Laurenti e Cicarevic alle spalle di Arrondini) i biancorossi si sono visti negare il gol subito da Spurio, decisivo in uscita su Arrondini, ma poi dopo il rigore reclamato da Calanca (mani in area di Remedi, anche se nato da un rimpallo) e la stoccata di poco alta di Dominici sono arrivati i due gol che hanno steso un’Aglianese tenuta a zero in tutto, che quando è rimasta in dieci per il secondo giallo a Remedi ha perso definitivamente le speranze.