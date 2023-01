Il Carpi fa i regali, Sant’Angelo li scarta

sant’angelo

3

carpi

3

SANT’ANGELO (5-3-2): Ferrara; Opat, Confalonieri, Bigolin, Cosentino, Meloni; Gomez, Caporali (39’st Perego), Zazzi (45’st Sia); Spaviero (41’st Ekuban), Gobbi. A disp. Maccherini, Benedetti, Baggi, Sia, Nobile, Pesenti, Silla. All. Gatti.

CARPI (4-3-2-1): Ferretti; Sabattini, Boccaccini, Calanca, Dominici; Beretta (1’st Olivieri), Yabre, Bouhali (40’st Casucci); Castelli (24’st Laurenti), Cicarevic (48’st Mollicone); Arrondini (24’st Stanco). A disp. Kivila, Laamane, Varoli, Cestaro. All. Contini.

Arbitro: Silvia Gasperotti di Rovereto

Reti: 12’ Spaviero, 21’ Castelli, 29’ Calanca, 41’ (rig.) Cicarevic, 45’ Gobbi, 6’st Spaviero

Note: spettatori 500 circa. Ammoniti Bigolin, Confalonieri, Gomez, Caporali, Beretta, Cicarevic, mister Gatti. Angoli 5-2. Recupero 2’pt e 4’st

di Davide Setti

SANT’ANGELO (LODI)

Fa tutto il Carpi al ’Chiesa’. Segna per la prima volta 3 gol in trasferta, ne ragala altrettanti al Sant’Angelo e spreca il vantaggio su 3-1 facendosi raggiungere dai lombardi, per un 3-3 che serve a poco e che, per la prima volta, fa allontanare a 5 punti anche il 2° posto della Pistoiese. "Una squadra senza personalità" dira bene mister Contini a fine gara, nell’ennesima sagra del rimpianto biancorosso di una stagione sempre più anonima. Senza Ranelli (febbre) e con Ferretti, Sabattini e Castelli novità rispetto al Salso, i biancorossi partono come peggio non si può. Cicarevic va vicino al gol subito, ma al 12’ Boccaccini, in protezione palla sulla linea di fondo, viene spinto da Spaviero, per la signora Gasperotti (una sciagura con maglia gialla) è tutto regolare e l’ex canarino scaraventa sotto la traversa il vantaggio di casa. La squadra che qualche settimana fa sarebbe crollata invece ha una reazione potente e Castelli ruba palla sulla trequarti a Meloni battendo in uscita Ferrara.

È l’inizio della rimonta che diventa 2-1 col colpo di testa di Calanca su punizione di Beretta e addirittura 3-1 quando lo splendido asse Castelli, Arrondini (finta), Calanca procura il rigore (fallo di Confalonieri che viene solo ammonito) che Cicarevic trasforma. Qui torna il vecchio Carpi ’moscio’ che con una palla persa da Bouhali regala a Gobbi il 3-2 al 45’ che cambia tutta l’inerzia della gara. Senza Beretta acciaccato (dentro Olivieri) la ripresa inizia in salita: altra palla mal gestita da Bouhali, Opat da destra centra per Spaviero che brucia Boccaccini per il 3-3. Il gol fa vacillare il Carpi, salvato da Dominici di testa sulla linea sul tacco in lob di Spaviero, che aveva beffato un incerto Ferretti. Nel finale si gioca a ping pong, Boccaccini di testa salva su Spaviero, poi l’arbitro (che aveva già graziato Gomez dal rosso per la gomitata al naso su Cicarevic) non fischia il rigore quando Ferrara tocca Stanco in uscita e il 3-3 non cambia più.