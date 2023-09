Il Carpi finsce ko sul campo di Cassano nell’ultimo test pre campionato

Arriva una sconfitta netta per la Pallamano Carpi nell’ultimo test in vista del debutto di sabato 9 a Sassari in serie A Gold. Venerdì sera i bianconeri sono stati battuti 36-23 sul campo del Cassano Magnago futuro rivale in campionato. Che punta ad arrivare fra le prime 4 per giocarsi i playoff. Carpi resta in gara nei primi 10’, poi il break di 7-0 manda Cassano al riposo sul 20-10. Nella ripresa i padroni di casa arrivano fino al +14 e chiudono sul 36-23. Per i bianconeri nove giocatori a referto ma gambe ancora pesanti per la preparazione. Carpi: Jurina, Errico, Damjanovic 3, Carabulea 4, Monzani 2, Karoui, Mougits 5, Soria 2, Nocelli 1, Sortino 2, Cioni, Coppola 2, S. Serafini 2, Mejri, Ferrarini, Quaranta, Haj Frej. All. D. Serafini.