Il Carpi in ansia per Ranelli Senza di lui zero vittorie

CARPI

Solo l’ecografia di oggi svelerà l’entità dell’infortunio agli adduttori di Lorenzo Ranelli rimediato giovedì scorso a Scandicci, ma le sensazioni in casa Carpi non sono buone e per il centrocampista laziale si teme uno stop piuttosto lungo, che addirittura lo metta fuori uso almeno fino alla fine della regular season, facendogli così perdere sicuramente le ultime 4 di campionato, con la speranza almeno di riaverlo per l’eventuale post season con i playoff. Una brutta tegola per mister Contini che dovrà fare e meno di uno dei leader della sua mediana, giocatore che per caratteristiche – considerato anche il ko di Bouhali (ieri ha proseguito con un percorso di recupero personalizzato riprendendo a correre senza sostenere contrasti) – non ha un alter ego nella rosa carpigiana. Sono i numeri a fotografare la centralità dell’ex Legnago, visto che su 34 giornate Ranelli ha saltato solo 7 gare nelle quali non è mai arrivata una vittoria (5 pari e 2 ko). La prima l’ andata a Lodi col Fanfulla persa 3-1 quando era squalificato, poi le 4 di fila d’ inizio ritorno fra febbre e problema muscolare con Sant’Angelo, Prato, Sammaurese e Bagnolese (3 pari e un ko), poi quella di Forlì (0-0) quando è rimasto per 90’ in panchina di rientro dall’infortunio e infine quella ancora per un problema alla coscia a Sorbolo col Lentigione (altro 0-0). E domenica col Crema nel 4-2-3-1 Olivieri affianca Yabre.

Davide Setti