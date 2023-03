Il Carpi lancia la sfida alla capolista con Castelli e Arrondini davanti

Potrebbero essere Arrondini e Castelli le due novità offensive del Carpi che domani fa visita alla capolista Giana. L’ex Fiorenzuola, dopo lo spezzone con il Real Forte, è favorito rispetto a Stanco per il ruolo da riferimento avanzato nel 4-2-3-1. L’attaccante lombardo ex Villa Valle, invece, dovrebbe occupare la casella di sinistra nel tridente alle sue spalle e dopo le ultime 3 gare in cui è partito dalla panchina, anche per qualche acciacco fisico, si prepara a tornare dal 1’, per riprendere il filo del gol che gli aveva fatto segnare in 4 gare di fila fra fine gennaio e febbraio. Castelli sembra leggermente avanti rispetto sia a Cicarevic che a Laurenti, che Contini aveva schierato insieme domenica scorsa. Nel terzetto di trequartisti a destra dovrebbe toccare a Bouhali, al centro Olivieri come 2001, a meno che non venga lanciato subito Beretta. L’ex Legnano ieri ha svolto il primo allenamento in gruppo, ma la sensazione è che parta dalla panchina. In mediana conferma per Ranelli con Yabre, dietro i 4 soliti (Sabattini, Boccaccini, Calanca e Dominici) davanti a Ferretti, mentre Casucci, Navarro e Balducci sono out. Ieri si è poi fermato il baby Boadi che verrà valutato oggi nella seduta di rifinitura.

Giovanili. La Juniores gioca alle 14,30 al "Sigonio" contro il fanalino Mezzolara, domani tocca agli Allievi sempre in casa alle 10,30 e sempre al "Sigonio" contro il Crevalcore per mantenere la vetta.