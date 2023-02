Il Carpi malato cerca il rimedio con l’Aglianese

Il Carpi malaticcio di questi tempi cerca una scossa oggi al "Cabassi" ospitando alle 14,30 la "bestia nera" Aglianese (2 pari e 2 ko nelle ultime 4 sfide) nel secondo infrasettimanale del nuovo anno. Lo 0-0 di Bagnolo ha confermato il momento difficile dei biancorossi (3 punti in 4 gare), ma anche l’avversario di oggi, guidato in panchina da "Ciccio" Baiano, non sta meglio e non vince da 7 gare (3 pari e 4 ko). "Ci aspetta un avversario organizzato – non si fida mister Matteo Contini – che ha qualità e idee di gioco. Sono una grande squadra con ottime individualità davanti, che sanno gestire la palla molto bene". La classifica ha visto il Carpi staccarsi nelle ultime giornate dalle prime tre, mentre alle spalle salgono col vento in poppa le inseguitrici. "Parlare di classifica non ha senso – spiega Contini - bisogna cercare di fare il meglio possibile ogni gara, alcune volte ci siamo riusciti, altre meno, ma sono contento del gruppo che ho a disposizione, un gruppo che si impegna e dà il massimo. Solo chi ha fatto il giocatore può capire le problematiche che ci sono quando viene a mancare un po’ di fiducia, bisogna ricominciare dalle cose semplici, lavorando con serenità per togliersi delle soddisfazioni. Le assenze? Da quando sono arrivato sono abituato a lavorare in emergenza. Giocherà qualcuno di fresco, ci sono giocatori come Laurenti che ancora non hanno la condizione per fare un tempo".

Programma. Le gare della 7^ di ritorno (14,30): Salso-Sant’Angelo, Correggese-Lentigione, Mezzolara-Sammaurese, Forlì-Bagnolese, Crema-Scandicci, Fanfulla-Real Forte, Pistoiese-Prato (19,45), Carpi-Aglianese, Giana-Ravenna, Riccione-Corticella. Classifica: Giana 53, Forlì e Pistoiese 44, Carpi e Fanfulla 39, Ravenna 38, Riccione 37, Sammaurese 36, Aglianese e Real Forte 35, Corticella 33, Prato (-3) e Mezzolara 32, Crema 31, Lentigione e Correggese 29, Sant’Angelo 28, Bagnolese 26, Scandicci 21, Salsomaggiore 10.

Dal campo. Nessun recupero rispetto a Bagnolo, tranne quello di Ranelli per far numero in panchina. Anzi oltre a Balducci, Sall e Navarro mancherà anche Yabre per squalifica. Proprio la moria di centrocampisti e le condizioni non ottimali di Beretta (pur convocato) potrebbero portare al passaggio al 4-2-3-1 con Casucci alzato nei trequartisti al posto di Beretta, mentre in mediana scontato l’utilizzo di Olivieri dal 1’. Nei toscani squalificato l’attaccante Mattiolo, infortunati Bigica e Prati.

CARPI (4-2-3-1): Ferretti; Sabattini, Boccaccini, Calanca, Dominici; Olivieri, Bouhali; Casucci, Cicarevic, Castelli; Arrondini. All. Contini.

AGLIANESE (4-3-3): Spurio; Fiaschi, Oliveri, Montuori, Pantano; Remedi, Grilli, Torrini; De Sagastizabal, Mirval, Veneroso. All. Baiano. Arbitro: Boiani di Pesaro

Biglietti. Visto il turno infrasettimanale saranno aperti solo i tre settori di tribuna, gli abbonati della curva Bertesi-Siligardi saranno dirottati in tribuna biancorossa.

Davide Setti