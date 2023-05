"Il Carpi ora è padrone del proprio destino"

Nel mirino c’è la doppia cifra, ma soprattutto quei playoff che il Carpi ha l’obbligo di provare a vincere per dare un senso alla stagione. Davide Arrondini lo dice apertamente alla vigilia della trasferta di domenica a Corticella, in cui i biancorossi vogliono timbrare il 3° posto. "Quando sono venuto qui in estate – racconta Arrondini – l’obiettivo era diverso, ma sono successe tante cose e adesso dobbiamo andare oltre e restare concentrati solo sulla conquista del terzo posto, anticamera per giocare dei playoff da protagonisti. Quale avversario vorrei? Non riesco a dare una preferenza, so che potrebbero capitarci Ravenna, Forlì, Real Forte e o Corticella, tutte avversarie quotate, due erano fra le possibili favorite per la C assieme a noi, altre due sono le sorprese del campionato. L’unica certezza è che siamo noi ad essere padroni del destino, se saremo quelli delle ultime 7 giornate possiamo arrivare fino in fondo". Intanto c’è da affrontare un Corticella che solo vincendo può agganciare gli spareggi. "Sono una squadra brava a far girare palla – spiega - hanno ottimi giovani ma noi vogliamo rifarci per l’andata. Quel 0-2 era arrivato in un periodo non dei migliori per noi". Dopo il lungo digiuno interrotto a febbraio e i 3 gol ravvicinati nelle ultime 5 gare, Arrondini è arrivato a quota 9 reti.

"I gol miei e degli altri – spiega – contano solo se portano punti e sarei felice di arrivare in doppia cifra domenica con la rete del terzo posto. In questo momento il mister mi sta dando fiducia e spero di ripagarla".

Dal campo. La risonanza alla quale si è sottoposto Roberto Beretta ha evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio destro con interessamento al collaterale: la speranza è di riaverlo per domenica 14 nella semifinale playoff, anche se non ci sono certezze. Ieri poi si sono fermati anche Casucci (problema a un dito del piede sinistro) e Navarro (ko alla caviglia sinistra).

Rete 4. Si parlerà della magica scalata del Carpi fino alla Serie A domenica su Rete 4. L’ex patron biancorosso Stefano Bonacini è infatti il protagonista della puntata di "Pensa in grande - un viaggio tra le imprese italiane che hanno lasciato il segno nella storia del nostro Paese", in onda domenica alle 14,30 e in replica giovedì 11 maggio in seconda serata sempre su Rete 4. Durante la puntata, girata tutta a Carpi, Bonacini ripercorrerà la sua storia imprenditoriale e quella sportiva con cui ha costruito il miracolo biancorosso.

Davide Setti