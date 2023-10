Il Carpi più bello vince con un tris . Ora è secondo dietro il Ravenna

Il Carpi del "Cabassi" non era mai stato così bello e il secondo successo di fila sul Victor San Marino certifica il percorso di crescita costante della squadra di Serpini, ora seconda da sola a -3 dal Ravenna capolista. Il 3-1 sui "titani" (che 3 gol li avevano presi ma nelle prime 6 giornate…) ha fatto vedere il Carpi più convincente della stagione (6 punti e 6 gol nelle due gare senza Saporetti), bravo ad azzannare subito gli avversari grazie a un assetto con Cortesi e Larhrib larghi ai lati di Sall, un tridente in posizione atipica che nell’uno contro uno sui tre difensori sammarinesi ha dato il la alle prime due reti nei 17’ iniziali. Nell’1-0 tutto è nato dall’innesco di Sall innesca a destra per la cavalcata di Cortesi, Tosi è superato in allungo e il destro sotto la traversa dell’ex Lentigione non ha dato scampo a Pazzini; sul 2-0 è stato Mandelli a ricamare centralmente per Sall, bravo a eludere Lombardi con una finta pescando l’angolino. Nemmeno sul 2-0 i biancorossi hanno staccato la spina, sospinti da un Forapani immarcabile, e hanno sfiorato il tris con Cortesi e Larhrib. Il meritato 3-0 sarebbe potuto arrivare a inizio ripresa prima con Cortesi (tunnel su Tosi e palla alta) e Calanca, che ha colpito di testa di poco alto solo sul primo palo. Poi però nell’unica disattenzione ci ha pensato il l’ex Arlotti, accertandosi da sinistra, a riaprire la gara al primo vero tiro in porta del Victor. Ma a differenza di altre, troppe volte il Carpi non ha mai smesso di giocare e ha macinato a testa bassa gioco e occasioni fino al 3-1. Ci è andato vicino col siluro di Forapani respinto dal palo, con l’inzuccata di Calanca su corner di D’Orsi su cui Pazzini si è superato in tuffo e poi col destro debole dal dischetto di Cortesi. Ha lasciato una sola chance agli ospiti, quando Tommaso Benvenuti (2006 entrato per il gemello Giacomo, entrambi in prestito dal Sassuolo) ha ciabattato dal limite l’ottimo lavoro di D’Este. E poi ha colpito con Arrondini, da poco entrato per Sall: un’altra azione tutta verticale, con il lancio di Forapani allungato dalla "puntata" di Larhrib che ha messo la punta pesarese davanti a Pazzini, infilato in uscita. Sul 3-1 la gara è calata di intensità (una chance per parte con D’Este e Forapani) e il "Cabassi" è tornato a esultare 40 giorni dopo l’ultima volta.