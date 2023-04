Il Carpi prepara i playout a Chieti In B la Carpine chiede strada al Rapid

Si chiude oggi con la trasferta di Chieti alle 19 sul campo del Campus Italia la regular season della Pallamano Carpi in Serie A Gold.

Una gara ininfluente sia per gli azzurrini che comunque l’anno prossimo giocheranno la Serie A Silver, si per i bianconeri di Serafini (assenti i lungodegenti Jurina e Gollini oltre a Dalolio) che sono già certi di chiudere al penultimo posto della classifica e di avere lo svantaggio del fattore campo nel primo turno playout contro Rubiera: il 6 maggio gara-1 si giocherà al Vallauri, il 9 e 10 maggio gara-2 ed eventuale gara-3 al PalaBursi di Rubiera. Già definito anche l’altro playout fra Fondi e Romagna, le due perdenti poi si sfideranno il 14, 18 e 20 maggio per evitare l’unica retrocessione.

Serie A2. Ultima stagionale anche per la Pantarei Italia Modena già salva da tempo: i gialloblù giocano domani alle 18 sul campo del Tavarnelle pure senza più obiettivi per difendere il platonico 8° posto dai toscani che sono distanti 2 punti.

Serie B. Fra i cadetti si gioca la 9^ giornata con Carpi e Carpine appaiate al 6° posto (-1 dalla zona playoff) che vanno a caccia di riscatto: oggi alle 18,30 alla Fassi di Carpi c’è il derby fra Carpine e Rapid Nonantola, domani invece Carpi ospita alle 18 il fanalino Valsamoggia.

Davide Setti