Il Carpi prova a voltare pagina con il Prato

Non c’è nemmeno il tempo di rimuginare sui 2 punti lasciati a Sant’Angelo che il Carpi oggi torna subito in campo. Alle 14,30 arriva al "Cabassi" il Prato per il primo infrasettimanale del 2023, un avversario appena fuori dalla zona playout in classifica ma di spessore, che sarebbe a -3 dai biancorossi senza la penalizzazione e la gara persa a tavolino col Real Forte. "Ci aspetta una gara complicata – spiega mister Matteo Contini - contro un avversario organizzato che gioca ed è propositivo, non dà punti di riferimento e quindi dobbiamo essere bravi a leggere la gara, cercando di sfruttando gli spazi che concedono in ripartenza". Il pari di Sant’Angelo ha lasciato inevitabilmente scorie nelle gambe per la battaglia sul pantano e nella testa per i 2 punti persi. "Dalla squadra – prosegue - mi aspetto la solita applicazione che c’è stata anche domenica dove comunque abbiamo giocato un ottimo primo tempo. Portiamoci dietro le cose positive, per la prima volta siamo riusciti a ribaltare la gara. Mentalmente questi ragazzi stanno migliorando, è vero che fa male questo pareggio perché hai lasciato due punti per strada, ma vogliamo riprenderceli". L’infermeria è ancora affollata. "Balducci ha ancora male al ginocchio – spiega - ritroviamo Navarro che viene in panchina, Cicarevic è ancora più bello dopo la botta al naso… Ranelli invece è indisposto. Olivieri titolare? Vediamo, è un ragazzo che sa giocare a calcio, ha due ottimi piedi, è giovane, ma ovviamente gli manca la partita. Ha gran voglia e se giocherà sono certo che darà il massimo".

Programma. La 4^ di ritorno (14,30): Bagnolese-Mezzolara, Lentigione-Forlì, Sammaurese-Correggese, Ravenna-Aglianese, Corticella-Crema, Fanfulla-Scandicci (16), Real Forte-Riccione, Pistoiese-Sant’Angelo, Carpi-Prato, Giana-Salso. Clas. Giana 51, Pistoiese 42, Forlì 40, Carpi 37, Fanfulla 34, Aglianese e Ravenna 33, Sammaurese e Real Forte 32, Mezzolara 31, Corticella 29, Prato e Riccione 28, Crema 27, Lentigione 25, Sant’Angelo 24, Correggese 22, Scandicci 20, Bagnolese 19, Salso 6.

Dal campo. Senza Sall, Balducci e Ranelli oltre a Beretta in mediana dovrebbe toccare a Olivieri, in difesa scalpita Varoli per far rifiatare uno fra Boccaccini o Calanca, a destra in difesa Casucci più di Sabattini. Nel Prato mancano Colombini, Frugoli, Sciannamè e il bomber Addiego Mobilio (11 reti), tornano Aprili, Kouassi, Cela e Giuffrida. Brando deve scegliere fra il 3-4-3 di domenica scorsa e un 4-3-2-1 con Soldani metronomo.

CARPI (4-3-2-1): Ferretti; Casucci, Boccaccini, Calanca, Dominici; Olivieri, Yabre, Bouhali; Castelli, Cicarevic; Arrondini. All. Contini.

PRATO (4-3-2-1): Bertini; Nizzoli, Cecchi, Angeli, Nicoli; Aprili, Soldani, Trovade; Kouassi, Ciccone; Diallo. All. Brando. Arbitro: Di Nosse di Nocera

Davide Setti