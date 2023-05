Il Carpi punta sul rilancio di Castelli nella semifinale col Real Forte

CARPI

La semifinale playoff di domani col Real Forte può essere in casa Carpi l’occasione di rilancio per Marco Castelli. Le non perfette condizioni di Sall, che in settimana si è allenato a singhiozzo dopo lo stop di Corticella, possono restituire all’attaccante lombardo una maglia da titolare che manca da due mesi. L’ultima risale al 19 marzo scorso sul campo del Lentigione quando nel 3-5-2 Contini lo utilizzò al fianco di Arrondini proprio per la squalifica Sall. Da allora Castelli ha giocato solo 4 spezzoni nelle successive 6 giornate: è entrato nel finale contro Scandicci, Crema e Riccione, è rimasto per 90’ seduto nelle sfide a Fanfulla e Ravenna mentre a Corticella ha preso il posto di Sall prima dell’intervallo. Contini valuterà solo prima della gara, ma nelle prove del giovedì c’era Castelli come partner di Arrondini nel tandem d’attacco. Per l’ex Villa Valle sarebbe l’occasione di riscattare un momento no, che lo vede a secco di reti da quasi 4 mesi: l’ultimo timbro è stato quello su punizione contro la Sammaurese al ’Cabassi’ del 29 gennaio scorso. Quella era stata la quarta rete di fila in altrettante giornate, dopo la rasoiata di sinistro nel 2-0 al Salsomaggiore da subentrato, il timbro di rapina del momentaneo 1-1 nel 3-3 di Sant’Angelo e il rigore con il Prato che aveva portato al primo pari biancorosso. Poi è cominciato un momento difficile, con appena 4 gettoni da titolare nelle ultime 14 giornate e il rigore fallito nel finale con la Correggese che lo ha lasciato a quota 9 reti, 5 segnate con Villa Valle nella prima parte di stagione e 4 fin qui in biancorosso. A parte il dubbio in attacco (Sall ieri si è allenato), Contini spera di avere almeno in panchina anche Beretta, mentre Boccaccini sembra recuperato. Unico assente certo al momento è Navarro. Il ballottaggio è fra Varoli e Cicarevic: col primo spazio al 3-5-2, col secondo sarà ancora 4-3-1-2.

Castori. Sosta carpigiana (con foto di rito per alcuni tifosi biancorossi) ieri per mister Fabrizio Castori, che ha soggiornato all’Hotel Touring col suo Perugia in vista della sfida di oggi a Venezia.

Davide Setti