Il Carpi regge solo un tempo a Sassari

Dura 20’ il sogno della Pallamano Carpi di tenere testa in Sardegna alla Raimond Sassari, che con un break prima del riposo e una ripresa in controllo si impone 38-29 nella 7^ di ritorno di Serie A Gold. Per 15’ si gioca punto a punto, con Carpi che mette anche avanti la testa sul 12-11, poi un black out di 10’ senza segnare porta al break sardo di 8-0 che decide la gara, fino al 22-14 del riposo. Nella ripresa Sassari aumenta subito il divario sul +10 che non cambierà più. Questa la classifica: Brixen 37, Conversano 31, Merano 30, Fasano ** e Sassari 27, Pressano 25, Bozen 24, Cassano * 21, Albatro * 13, Fondi 12, Rubiera ** 11, Carpi 7, Campus Italia 5, Romagna 4. SASSARI: Spanu, Nardin 4, Carta, Mura 1, Querin 2, De Oliveira, Bronzo 6, Delogu 1, Halilkovic 8, Bomboi, Pintori 1, Delrio 2, Sampaolo, Grbavac 5, Hamouda 7, Brzic 1. All. Azanza CARPI: Mejri 6, S. Serafini 2, Soria 2, Carabulea 4, Kasa 4, Coppola 4, Se. Haj Frej, Sa. Haj Frej, Dalolio 1, Beltrami 1, Sortino 1, Ceccarini 4. All. D. Serafini. In B torna al successo il Rapid Nonantola che vince 24-21 sul campo del fanalino Valsamoggia.