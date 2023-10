Il Carpi ritrova Arlotti, ex colpo di mercato

Al "Cabassi" non è riuscito a metterci piede, perché Scott Arlotti un anno fa lasciò il Carpi prima di poter giocare la prima gara ufficiale. L’attaccante classe ’99 in forza alla Victor San Marino, che domani sarà avversario con i "titani" della squadra di Serpini, era stato uno dei colpi estivi del mercato biancorosso, arrivato dal Rimini promosso in Lega Pro a fine giugno 2022. La sua avventura era durata però poco più di un mese, avendo lasciato il gruppo già ai primi di agosto per tornare a casa, prima di ufficializzare dopo Ferragosto la decisione di rescindere di comune accordo il contratto. Una scelta "famigliare" quella Arlotti, che preferì restare in Romagna vicino a casa, allenandosi col Tropical Coriano in Eccellenza e passando poi a dicembre al Victor San Marino, con cui ha conquistato il salto in D. Da avversario però quella al "Cabassi" sarà la terza volta contro i biancorossi, dopo aver subito due sconfitte sempre col Rimini: nel settembre del 2019 in Lega Pro battuto in rimonta 2-1 dal Carpi di Riolfo (Vano e Maurizi) e poi affondato 3-0 a maggio 2022, col Rimini capolista lanciato verso la C ma piegato dai gol di Raffini, Ghizzardi e Sivilla.

Dal campo. Ieri al termine della seduta pomeridiana, la selezione Juniores, guidata da mister Corradi, dal ds Turcato e dal responsabile Bellini ha fatto visita alla prima squadra: un momento di condivisione e confronto voluto dal patron Lazzaretti, che ha permesso ai "grandi" di scambiare preziosi consigli con il gruppo guidato da capitan Rinaldi, che oggi cerca a Gatteo Mare col Victor San Marino la prima vittoria.

Intanto per la prima squadra la brutta notizia è lo stop di Bouhali che ha saltato precauzionalmente la partitella per una botta: sul suo impiego si deciderà stamattina. Sempre a parte Verza che resta fuori così come Saporetti, Maini e Viti. Proprio il portiere classe 2004, out da 3 settimane, è stato operato ieri al menisco del ginocchio sinistro, su supervisione dello staff medico dell’Arezzo che ne detiene il cartellino. Per lui lo stop sarà di 2 mesi circa, col rientro dunque previsto nel 2024. Nel 4-3-1-2 tutto confermato in difesa e in mediana rispetto a Sant’Angelo, mentre davanti l’unico certo del posto sembra Larhrib, con Sall-Arrondini e Cortesi-Tentoni le due coppie che giocano le altre due maglie. L’arbitro di domani è Simone Nuzzo di Seregno, alla prima assoluta col Carpi.

Davide Setti