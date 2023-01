Il Carpi ritrova Beretta e Arrondini per accelerare

Il Carpi che da inizio 2023 viaggia a 2 punti di media a gara (8 in 4 giornate) vuole provare ad accelerare. Per farlo bisogna tornare al successo, dopo 2 pari di fila, oggi alle 14,30 nella seconda sfida casalinga consecutiva contro la Sammaurese. I romagnoli sono stati i primi a battere il Carpi di Bagatti a inizio stagione e nonostante un momento di appannamento (7 gare senza successo, 2 sole vittorie nelle ultime 12 giornate) restano a tiro della zona playoff. "La squadra sta bene – spiega mister Matteo Contini – anche se giocando 3 gare in 7 giorni con qualche assenza di troppo qualcuno stringerà i denti. Con la Sammaurese dovremo fare una gara attenta in fase difensiva e sfruttare le nostre qualità". Dopo i primi due clean sheet dell’anno, il Carpi ha subito 5 gol fra Sant’Angelo e Prato. "A leggere i numeri sono tanti – prosegue – ma 3 ce le siamo fatti da soli i gol, mentre mercoledì abbiamo pagato una deviazione e un cross su cui potevamo fare meglio. Io guardo però alle occasioni che abbiamo creato. Ora conta recuperare energie mentali e fisiche, è un Carpi che può crescere ancora tanto, l’atteggiamento mentale deve essere quello di mercoledì, qualsiasi cosa accade bisogna restare sul pezzo fino alla fine". Sarà ancora un Carpi in emergenza. "Al momento senza esterni e senza Sall diventa duro fare il 4-2-3-1 – spiega – quindi andremo avanti così. Giocherà Arrondini perché Stanco ha fatto una grande gara col Prato ma gli manca un po’ la condizione. Soddisfatto di Castelli".

Programma. La 5a di ritorno (14,30): Salso-Bagnolese, Correggese-Real Forte, Mezzolara-Corticella, Forlì-Scandicci, Crema-Aglianese, Fanfulla-Ravenna, Prato-Sant’Angelo, Pistoiese-Giana, Carpi-Sammaurese, Riccione-Lentigione.

Classifica. Giana 52, Pistoiese 43, Forlì 41, Carpi 38, Fanfulla 35, Aglianese e Ravenna 34, Sammaurese 33, Real Forte 32, Mezzolara e Riccione 31, Crema 30, Corticella e Prato 29, Lentigione 26, Sant’Angelo 25, Correggese 23, Bagnolese 22, Scandicci 21, Salso 7.

Dal campo. Contini perde 6 titolari: oltre allo squalificato Casucci sono ko Balducci, Navarro, Ranelli, Laurenti e Sall, torna Beretta dalla squalifica, dietro ballottaggio Calanca-Varoli. Nei romagnoli squalificato il 2003 Casadio.

(4-3-3): Ferretti; Sabattini, Boccaccini, calanca, Dominici; Beretta, Yabre, Bouhali; Castelli, Arrondini, Cicarevic. All. Contini.

SAMMAURESE (4-3-3): Piretro; Masini, Benedetti, Maggioli, Bolognesi; Angelini, Gaiola, Scarponi; Bonandi, Merlonghi, Barbatosta. All. Martini. Arbitro: Amadei di Terni

Davide Setti