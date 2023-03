Il Carpi ritrova Maspero da avversario, nel 2005 fu lui a mandare ko i biancorossi

CARPI

Il Carpi ha ripreso ieri ad allenarsi in vista della sfida di domenica col Fanfulla, scontro diretto per la zona playoff contro un avversario che insegue a -3. Sulla panchina dei lodigiani da 3 giornate c’è Riccardo Maspero, sostituto di Emiliano Bonazzoli che si era dimesso a fine febbraio dopo il pesante 4-1 subito a Corticella, terzo ko di fila. Maspero ha debuttato perdendo 3-0 in casa a Forlì, poi ha sbancato il campo del fanalino Salso per 3-0 e ceduto 2-0 in casa ala Pistoiese. Per l’ex centrocampista di Cremonese, Samp e Torino non sarà la prima volta contro il Carpi. In pochi lo ricordano, ma da giocatore Maspero ha già fatto male ai biancorossi: dopo tanta A e B chiuse infatti la carriera in Lombardia, vestendo anche nel 2004-05 in D la maglia della Bergamo Fiorente (ora relegata in Promozione col come di Fiorente Colognola), che fu inserita nel girone del Carpi di Presicci. All’andata finì 1-1 al ’Cabassi’ ma Maspero non giocò, al ritorno invece i biancorossi (con Presicci che era tornato dopo l’interregno di Sgarbossa) cedettero 1-0 ad Azzano San Paolo trafitti proprio dal rigore di Maspero. A fine anno fu salvezza per entrambe, diretta per il Carpi, ai playout col Crevalcore per i lombardi.

Dal campo. Nei biancorossi ieri assente Kivila che rientrerà, salvo ritardi, domani dall’Estonia dopo gli impegni con l’Under 21. Bouhali e Stanco hanno lavorato solo in palestra, regolarmente a disposizione tutti gli altri.

d.s.