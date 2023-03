Il Carpi sceglie il silenzio stampa "Flessione choc, gare indifendibili"

Il Carpi ha scelto il silenzio stampa per preparare la delicata sfida di domenica contro la Correggese. L’annuncio a sorpresa è arrivato ieri mattina, a ben 3 giorni di distanza dalla gara persa a Gorgonzola e parla di un provvedimento temporaneo, che durerà fino alla giornata di lunedì 13. In pratica salterà la conferenza classica prevista per oggi di un giocatore e quella di sabato mattina di mister Contini.

Ma la parte più interessante del provvedimento – che di certo non può considerarsi punitivo nei confronti della squadra – è il testo che lo ha accompagnato nel comunicato stampa, che invece è un duro attacco da parte della società verso l’atteggiamento della squadra e i risultati. Si parla infatti di "scelta giunta al culmine di un momento di inaccettabile flessione dei risultati e delle indifendibili prestazioni offerte dalla squadra". Poche righe che potrebbero avere un corollario quasi logico nel ritenere la gara di domenica contro i reggiani come l’ultima spiaggia per mister Matteo Contini.

Fin qui il suo arrivo in panchina non ha dato i frutti sperati: aveva preso il Carpi 5° in classifica dopo la sconfitta con il Corticella del 20 dicembre scorso, con la Giana in vetta a 44 punti, Forlì e Pistoiese a 33, Aglianese 31, Carpi, Sammaurese, Real Forte, Fanfulla e Mezzolara a 30. In 11 giornate sono arrivati appena 14 punti e i biancorossi sono scesi dal 5° al 6° posto a -2 dai playoff, hanno perso altri 3 punti dalla Giana, ben 12 dalla Pistoiese, 5 dal Forlì e 7 dal Ravenna e dal Riccione che rispetto ad allora hanno messo la freccia. In un clima così teso e vista l’importanza che la gara con la Correggese riveste per il patron Lazzaretti (nella foto, tra i tifosi )– che oltre Tresinaro è stato per 10 anni – è facile pensare che solo una vittoria possa salvare la panchina di Contini. In caso contrario le strade potrebbero andare verso l’ennesimo ritorno di Massimo Bagatti, cui sarebbe affidata la delicata gestione delle ultime 7 gare.

DAL CAMPO. Ieri biancorossi in campo all’antistadio per proseguire la preparazione con una doppia seduta. Nella seduta pomeridiana tutti disponibili, col solo Beretta che ha lavorato col preparatore mentre gli altri svolgevano una partitella a campo intero in cui Contini ha mischiato le carte, poi anche Navarro e Cicarevic sono stati esentati dalla parte conclusiva della seduta per motivi precauzionali. Al netto della squalifica di Arrondini, per la prima volta il tecnico avrà grande abbondanza, con Balducci che potrebbe anche tornare fra i pali. Se sarà ancora 4-2-3-1 in mediana Bouhali, Ranelli e Yabre si giocano due maglie, mentre davanti i ballottaggi sono ancora tutti aperti. Per il ruolo da prima punta si candidano Stanco e Castelli, occhio a Sall dal 1’ a sinistra nel tridente con Casucci (o Beretta) a destra e uno fra Cicarevic (ristabilito dal colpo alla caviglia) e Laurenti al centro. Nella Correggese è squalificato il difensore Gigli.

Davide Setti