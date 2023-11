Il Carpi sconfitto e contestato. Ma la società conferma Serpini

Castelmaggiore (Bologna)

Appena sembra che il malato sia guarito, ecco la ricaduta. Il Carpi ci ricasca e a Castelmaggiore perde di nuovo tutte le sue certezze. Finisce con il Progresso che festeggia una vittoria d’oro in chiave salvezza e i biancorossi contestati dal proprio pubblico, dopo che il patron Lazzaretti scuro in volto ha già abbandonato la tribuna del "Weisz".

Al momento la panchina di mister Serpini non è in pericolo, ma la terza sconfitta su 7 trasferte ha riconfermato come al momento questa squadra non sia adeguata – nella rosa e nella testa – per lottare al vertice. E così il giorno della possibile terza vittoria di fila per accorciare dalla vetta (nessuna delle prime 3 ha vinto) si trasforma in un festival degli orrori, fra gol sbagliati (almeno 5 nel primo tempo) e papere da amatori Csi (il gol regalato dal guardiano Rinaldini) con una ripresa imbarazzante e senza idee, in cui il primo tiro è arrivato all’86’. Con Frison e Cortesi novità dal 1’ il Carpi l’aveva anche cominciata bene, divorandosi con Mandelli (servito da Saporetti) la palla dell’1-0. La sensazione è che a ogni imbucata i biancorossi possano andare dentro, perché la difesa del Progresso rischia rimanendo alta. Ma poi dal nulla si accendono le telecamere di "Paperissima" e Rinaldini riesce nell’impresa tragicomica di deviare nella propria porta un cross innocuo dalla linea di fondo di Selleri. Un gollonzo-shock per il Carpi, che rischia lo 0-2 con Hasanaj e Ghebreselassie. Poi il finale di tempo è tutto biancorosso ma la mira è una chimera: Saporetti serve a Sall la palla dell’1-1 ma il senegalese la manda alta, poi ancora Sall messo in porta da Calanca centra il palo e al 42’ Frison il gol lo segna in mischia, annullato per un dubbio offside. Nella ripresa ci sono Bouhali e Tcheuna per Frison e Verza, con Mandelli che va a fare il centrale, ma il Carpi è nullo. A parte un missile di poco out di Forapani il palleggio sterile fa solo il solletico al Progresso, che con Di Piedi fallisce il 2-0. Serpini – poi espulso per proteste – passa al 4-3-3 con l’acciaccato Arrondini (Tentoni è invece in tribuna per una microfrattura a un dito del piede) ma solo nei 5’ finali Arrondini (esterno rete), Saporetti (super Bizzini) e Calanca (out in mischia) creano qualcosa. Troppo poco per evitare la contestazione e riaprire la crisi.

Davide Setti