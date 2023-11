Il Carpi si gode la coppia di bomber

Nel giorno in cui il Carpi ritrova il sorriso, scaccia la crisi e festeggia anche il secondo clean sheet stagionale, è dall’attacco biancorosso che arrivano le migliori notizie con quota 23 timbri in 11 giornate che vale 2,09 di media a gara. A Molinella i grandi protagonisti nel 4-0 sul Mezzolara sono stati Simone Saporetti con la rete che ha sbloccato il match dopo 3’ e Abdoulaye Sall, a segno con una doppietta. Con 5 reti a testa formano a quota 10 la miglior coppia del gol del girone, al pari di quella del Forlì formata dal capocannoniere Merlonghi (7 gol) e da Persichini (3). Chi stupisce di più è proprio Sall che i suoi gol 5 gol li ha segnati in 10 gettoni di cui però solo 5 da titolare, alla media di uno ogni 86’ giocati, a cui vanno aggiunti 3 assist. Per lui a Molinella si è trattato della prima doppietta in carriera, visto che nell’anno d’oro col Pro Donero (14 gol in 32 gare in D nel 2018-19) l’unica marcatura multipla era stata una tripletta al Borgosesia. L’anno scorso Sall col Carpi aveva segnato 6 volte ma in tutta la stagione. L’ex Ghiviborgo per toccare quota 5 però aveva dovuto attendere la penultima gara del girone di andata, il disastroso 1-5 subito a Riccione, perché poi in tutto il ritorno aveva trovato il gol solo ad aprile nel 4-1 sul Fanfulla. Ma nel nuovo ruolo da prima punta "Papi" si sta esaltando e al momento è davanti nelle gerarchie ad Arrondini, che pur è arrivato a quota 3 reti. Saporetti sta invece pian piano tornando sulle medie che il Carpi si attendeva da uno come lui, anche se fin qui nelle 8 gare giocate (3 le ha saltate per squalifica) ha sempre giocato titolare e quindi la sua media gol è leggermente più bassa, con una rete ogni 134’ giocati, cui vanno aggiunti anche 3 assist. Un passo che però non si discosta troppo da quello della stagione d’oro di Ravenna (32 gol totali), quando dopo le prime 11 gare era a quota 8 centri. Sta invece trovando meno spazio ultimamente Cortesi, titolare solo una volta nelle ultime 4 gare.

Mercato. Con l’avvicinarsi della riapertura del mercato dei dilettanti del 1° dicembre, il Carpi è alla finestra. Il rientro di Frison previsto in settimana dovrebbe escludere l’arrivo di un centrale difensivo over (si era parlato del pistoiese Davì, che però non lascerà gli arancioni perché ha un biennale), così come fra i pali Viti sta per rientrare. Il Carpi sicuramente si muoverà in attacco: fra i nomi c’è quello di Marquez che ha appena rescisso con la Pistoiese, su cui però in pole c’è il Piacenza, occhio anche a Sala (Lentigione), vecchio pallino già della scorsa estate.

Davide Setti