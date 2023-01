Il Carpi si salva con Boccaccini al 91’

(4-3-2-1): Ferretti; Casucci (13’st Sabattini), Boccaccini, Varoli, Dominici (44’st Calanca); Olivieri (29’st Mollicone), Yabre, Bouhali; Castelli, Cicarevic (13’st Navarro); Stanco (25’st Arrondini). A disp. Kivila, Laamane, Cestaro, Boadi. All. Contini.

PRATO (4-2-3-1): Bertini; Nizzoli, Cecchi, Soldani, Angeli; Trovade (39’st Ba), Kouassi (22’st Cela); Aprili (13’st Campaner), Ciccone, Nicoli; Diallo (45’st Renzi). A disp. Nucci, Bartolini, Giuffrida, Addiego Mobilio, Petronelli. All. Brando.

Arbitro: Di Nosse di Nocera Inferiore

Reti: 24’ Diallo, 10’st (rig.) Castelli, 24’st Cela, 46’st Boccaccini

Note: spettatori 500 circa. Ammoniti Trovade, Casucci, Cecchi. Angoli 4-2. Recupero 0’pt e 6’st

Nel giorno in cui nessuna delle prime 9 in classifica riesce a vincere, il Carpi si aggrappa al solito bomber di scorta Matteo Boccaccini (sesta rete stagionale) per evitare al 91’ il ko col Prato. L’imbattibilità salvata della gestione Contini (8 punti in 4 gare) è l’unica magra consolazione del deludente 2-2 con i toscani, che ha visto i biancorossi impacciati per 45’ metterci cuore e gamba nella ripresa per rimontare due volte lo svantaggio. Certo non sono mancate le attenuati alla squadra di Contini, incerottata e rimaneggiata, con 4 novità rispetto a domenica e il debutto di Varoli. Ma è il Prato, con un 4-2-3-1 fluido che porta ad attaccare sempre con 5 uomin,i ad avere il predominio per 45’ e a passare al primo sussulto, quando il tiro di Diallo batte Ferretti, con la deviazione decisiva di Boccaccini. La reazione biancorossa è molle e porta solo alla chance che Cicarevic, messo in porta da Stanco, manda a sbattere su Bertini in uscita. Altro piglio il Carpi della ripresa, con un Castelli su ogni palla che fa squillare due volte l’allarme nella difesa pratese prima di pareggiare su un rigore procurato da Stanco, bravo su invito di Cicarevic a eludere Checchi, che deve toccare con la mano.

E’ la possibile svolta, il Carpi in fiducia sfiora il 2-1 prima con Stanco e Castelli in tandem e poi, dopo l’ingresso di Navarro nel tridente, con la clamorosa occasione che Bouhali, liberato da Stanco davanti a Bertini, cestina sparando maldestramente sul portiere in uscita. La punizione è immediata, Nicoli centra da sinistra, Ferretti resta in porta e Cela (dentro da 50 secondi) di testa sulla riga deposita il nuovo vantaggio pratese. Due tiri e due gol, quasi come a Sant’Angelo. Senza cambi offensivi, Contini si gioca anche Mollicone, Castelli chiama ancora alla parata Bertini e proprio il baby servito da Yabre non riesce a sfruttare la comoda occasione. Però il pari meritato arriva al 91’, con l’ottimo lavoro di Arrondini per il solito letale Boccaccini d’assalto. Finisce 2-2 e serve a poco, solo per tenere l’imbattibilità della gestione Contini.

Risultati. La 4^ di ritorno: Bagnolese-Mezzolara 2-0, Lentigione-Forlì 0-0, Sammaurese-Correggese 1-1, Ravenna-Aglianese 2-2, Corticella-Crema 0-4, Fanfulla-Scandicci 1-1, Real Forte-Riccione 0-1, Pistoiese-Sant’Angelo 2-2, Carpi-Prato 2-2, Giana-Salso 2-2. Clas. Giana 52, Pistoiese 43, Forlì 41, Carpi 38, Fanfulla 35, Aglianese e Ravenna 34, Sammaurese 33, Real Forte 32, Mezzolara e Riccione 31, Crema 30, Corticella e Prato 29, Lentigione 26, Sant’Angelo 25, Correggese 24, Bagnolese 22, Scandicci 21, Salso 7.

Davide Setti